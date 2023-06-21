Число погибших от разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 41

Количество погибших после обрушения Каховской ГЭС увеличилось до 41 человека, заявил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Накануне сообщалось о 38 жертвах ЧП.
«К сожалению, число погибших выросло до 41 человека»,— написал господин Алексеенко в Telegram.
Он рассказал, что в Алешкинском округе вода «почти сошла». В населенных пунктах Голопристанского округа «воды еще много» — в частности, в самом городе, а также в районах Кохани, Кардашинки Большая и Малая.
По словам Андрея Алексеенко, выплаты по 10 тыс. руб. получили почти 2,2 тыс. пострадавших. Прививки от опасных инфекций получили 3,5 тыс. человек.
Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Власти Херсонской области оценили ущерб от разрушения ГЭС в 40 млрд руб., МЧС РФ — в 1,2 млрд руб. МВД Украины сообщило о 21 погибшем в результате последствий от разрушения ГЭС. ООН говорила, что Россия не предоставила доступ к пострадавшим районам. В Кремле это объяснили проблемами с безопасностью.