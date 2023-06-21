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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 483-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 21 июня

Двухдневная международная конференция по восстановлению Украины стартует в Лондоне. Франция готова поддержать вступление Украины в НАТО, пишет Le Monde. Три беспилотных летательных аппарата нейтрализованы в Новой Москве и Московской области. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:23. Набсовет фонда «Защитники Отечества» подготовил поправки, касающиеся страхования добровольцев-участников СВО, принятие этих поправок позволит применить к добровольцам порядок страхования, уже действующий в отношении мобилизованных и контрактников — сообщение фонда.

10:13. Заявка на прокачку российского газа в Европу через Украину на среду составляет 41,8 млн куб. м — «Газпром».

10:10. Житель Хабаровского края задержан за перевод денег на поддержку украинской армии, возбуждено дело о госизмене — Центр общественных связей ФСБ.

9:42. Шаманы в Туве провели в день летнего солнцестояния обряды, во время которых просили здоровья воинам и победу России в специальной военной операции — представитель тувинской религиозной организации шаманов Адыг-Ээрен.

9:00. США заключили с компанией Raytheon контракт на производство ракет AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) класса «воздух-воздух» на сумму более $1,1 млрд, часть из них предназначена для Украины — Пентагон.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:55. Железнодорожные пути повреждены в районе Феодосии в Крыму, пострадавших нет — глава республики Аксенов в своем Telegram-канале. О причинах инцидента не сообщается.

8:53. С проблемой нехватки воды из-за разрушения плотины Каховской ГЭС могут столкнуться около 1 млн человек — вице-премьер-министр Украины по восстановлению Александр Кубраков.

8:49. Особенно тяжелые бои идут в районе Лимана (Красного Лимана) в Донецкой области — представитель украинского минобороны.

8:38. Более 30 украинских военных осуждены в ДНР и ЛНР за преступления против мирных граждан — глава СКР Бастрыкин.

8:35. Двухдневная международная конференция по восстановлению Украины стартует в Лондоне, помимо глав государств и министров, в ней будут участвовать представители неправительственных организаций и бизнеса.

8:27. Три беспилотных летательных аппарата были посажены в Новой Москве и Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы, пострадавших и повреждений нет — Минобороны РФ.

8:23. Число погибших в результате прорыва плотины Каховской ГЭС увеличилось до 41 человека — председатель правительства Херсонской области (контролируемой РФ) Андрей Алексеенко.

8:18. Франция готова поддержать вступление Украины в НАТО, по мнению французских властей, одобрение заявки может стать гарантией безопасности для Киева и приблизить мирные переговоры с Россией — Le Monde со ссылкой на источники.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 482-й

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