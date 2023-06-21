Еврокомиссия внесет предложение по использованию доходов от активов РФ для Украины

Еврокомиссия (ЕК) в течение лета намерена внести предложение по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования Украины, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Эти доходы планируется задействовать в рамках нового механизма поддержки Киева, предполагающего использование бюджета Евросоюза (ЕС) и рассчитанного до 2027 года

«Механизм будет финансироваться тремя путями: с помощью грантов из бюджета ЕС, кредитов, привлеченных на рынках капитала, и в конечном итоге из доходов от иммобилизованных российских активов. Мы внесем соответствующее предложение до летних каникул, потому что виновник должен быть привлечен к ответственности»,— сообщила госпожа фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне.

Из-за санкций оказалось заморожено около $300 млрд российских резервов. По данным аналитиков, Западу удалось найти $80–100 млрд из них. В мае ЕК заявила о наличии юридических возможностей для конфискации замороженных активов РФ и их передачи Украине. Страны G7 пообещали не размораживать российские активы до завершения конфликта в пользу Киева. The Guardian сообщала, что Великобритания может разморозить активы РФ в случае выплаты Россией компенсации Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер