FT: ЕЦБ предостерег от использования прибыли от замороженных активов РФ из-за рисков для евро

Использование прибыли с замороженных российских активов для восстановления Украины может подорвать доверие к евро как к мировой валюте. Об этом, как сообщили источники Financial Times, Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил Еврокомиссию.

По мнению ЕЦБ, использование процентных доходов от замороженных российских активов может побудить другие центробанки отвернуться от евро, особенно, если решение будет принято в одностороннем порядке — без других стран G7.

«Последствия могут быть существенными: это может привести к диверсификации резервов от активов, деноминированных в евро, увеличению стоимости финансирования для европейских суверенных компаний и диверсификации торговли»,— говорится в записке ЕЦБ.

Еврокомиссия ранее сообщала, что, согласно юридическому заключению, Евросоюз может работать с замороженными государственными российскими активами, чтобы в дальнейшем использовать их на восстановление Украины. При этом в ЕС не видят юридической базы для конфискации российских активов. Бельгия в мае заявляла о планах передачи Киеву €92 млн таких доходов. Прибыль европейского депозитария Euroclear от замороженных российских активов за первый квартал 2023 года составила €540 млн.

Леонид Уварчев