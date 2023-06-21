ЦБ копит на замороженное

ЦБ рассматривает создание пула российских держателей ценных бумаг за рубежом и обмен их на активы нерезидентов, размещенных на счетах типа С, в том числе с премией. Вместе с тем объем «замороженных» российских рыночных активов меньше, чем средств нерезидентов. Кроме того, по словам юристов, процесс обмена осложняет необходимость получение разрешений и лицензий с обеих сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на заседании комитета по бюджету и финрынкам Совета федерации заявил, что регулятор работает над идеей пулов держателей заблокированных бумаг для последующей продажи этих активов нерезидентам. При таком подходе, по словам господина Чистюхина, российские держатели иностранных ценных бумаг «могли бы осуществить волеизъявление относительно того, чтобы продать свои бумаги». От дополнительных комментариев в Банке России отказались.

Год назад в ЦБ рассматривали возможность создания специализированного фонда, в том числе чтобы инвесторы имели возможность выйти из «замороженных» активов. Однако с тех пор антироссийские санкции планомерно ужесточались.

В конце 2022 года Euroclear и Clearstream объявили о приеме до 7 января поручений на разблокировку иностранных ценных бумаг при условии, что их конечным держателем является неподсанкционное лицо (см. “Ъ” от 21 декабря). Такие поручения подали большинство крупных брокеров, однако по состоянию на июнь о случаях принятия положительного решения по ним неизвестно.

Год назад ЦБ оценивал объем заблокированных российских активов на счетах НРД в 6 трлн руб. При этом, согласно отчетности НРД, на 1 апреля 2023 года объем средств на счетах типа С в АСВ оценивался в 477 млрд руб. На эту же дату ЦБ оценивал принадлежащие нерезидентам ОФЗ в 1,76 трлн руб., суверенные евробонды — в $16,1 млрд (около 1,25 трлн руб.). Эти вложения касались инвесторов из дружественных и недружественных стран, а также ценных бумаг, задепонированных в зарубежных депозитариях.

Как считает господин Чистюхин, активы российских инвесторов можно обменять на средства нерезидентов, находящиеся на счетах типа С. Причем не с дисконтом, а с премией. «Средства, которые попали на счета типа С, многие иностранные лица уже давно отрезервировали. То есть они фактически для них стоят ноль. В этом смысле получение хоть чего-то — это уже большой плюс»,— пояснил он.

По мнению управляющего директора «Иволга Капитал» Дмитрия Александрова, в данном случае речь идет фактически о продаже заблокированных на счетах типа С деньгах и активах на заблокированные иностранные бумаги. В результате «недружественные» нерезиденты получат иностранные активы, а российские участники — непосредственно деньги (и, возможно, российские активы). Технически, по словам господина Александрова, заблокированные ценные бумаги уже обособлены в рамках внутреннего учета банков и брокеров. «Их можно объединить, например, в отдельный ПИФ и сделать симметричную операцию с остатками на счетах типа С. А далее уже произвести обмен паями таких ПИФов»,— считает эксперт.

Впрочем, и ЦБ, и участники рынка называют задачу реализации заблокированных активов «очень непростой в исполнении». «Варианты обмена и контур всего действия сложно определить, так как требуются разрешения или лицензии обеих сторон, а это процесс не быстрый»,— говорит младший партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Денис Крауялис. Сложность связана с тем, что подобный обмен все равно требует согласия местных регуляторов на разблокировку счетов конкретных пользователей, во всяком случае, в отношении ценных бумаг на счетах Euroclear и Clearstream, добавляет партнер и руководитель санкционной практики АБ «А-ПРО» Екатерина Макеева.

Наиболее перспективными выглядят переговоры с инвестиционными банками и иными финансовыми институтами, которые имеют активы в России и на счетах которых есть бумаги россиян.

«Примером аргументации в подобных случаях может послужить решение британского суда в деле Sova Capital, где суд по сути одобрил совершение сделки обмена задолженности перед существенным кредитором на неликвидные для британской компании активы с целью защиты интересов остальных кредиторов»,— отмечает Екатерина Макеева. В апреле Sova Capital Limited передала портфель российских ценных бумаг (£274 млн) холдинговой компании «Доминанта» (основной владелец концерна «Россиум») в обмен на отказ от права требования по долгу (£233 млн). Разрешение на сделку от российского правительства было получено 11 января 2023 года, а британский суд разрешил трансакцию 6 марта.

Ксения Куликова