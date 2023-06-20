Замглавы Минобороны Украины призвала не измерять наступление «пройденными километрами»

Замминистра обороны Украины Анна Маляр считает, что не нужно измерять результаты украинского наступления «исключительно пройденными километрами». По ее словам, критериев успешности действий ВСУ «намного больше». Какие это критерии, она не уточнила.

«Нет необходимости измерять результат работы сил обороны исключительно по расчетам и пройденным километрам... Продолжающаяся операция имеет несколько задач, и военные выполняют эти задачи. Они двигаются, когда им приходится двигаться. И самый большой удар еще впереди»,— сказала госпожа Маляр.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что Украина пыталась перейти в контрнаступление с 4 июня. 9 июня президент Владимир Путин заявил, что наступление Украины уже началось, но украинские военные не имели успеха. На прошлой неделе Владимир Зеленский сказал, что военные Украины в ходе контрнаступления встречают очень серьезное сопротивление, но охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную».

Лаура Кеффер