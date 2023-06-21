МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена о «диктаторе Си»

Высказывания властей США крайне безответственны и нарушают дипломатический этикет, заявила на брифинге представитель МИД КНР Мао Нин. Так она прокомментировала слова американского президента Джо Байдена, который назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина.

Госпожа Мао подчеркнула, что Пекин в ответ «выражает острое недовольство и решительный протест». «Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией»,— заявила дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Господин Байден на встрече по сбору средств для предвыборной кампании сказал, что председатель КНР «очень расстроился», когда США обнаружили в своем воздушном пространстве аэростаты КНР, и назвал лидера Китая диктатором. Он сделал это заявление через день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай с визитом. Во время поездки господин Блинкен встретился с Си Цзиньпином.

Подробности — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен продвинулся в партийной иерархии».

Лаура Кеффер