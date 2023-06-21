Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Президент США Джо Байден заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин «очень расстроился», когда США обнаружили в своем воздушном пространстве аэростаты КНР и сбили их. Господин Байден назвал лидера Китая диктатором, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

По данным агентства, президент США сделал это заявление на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии. По словам Джо Байдена, Си Цзиньпин не знал о местонахождении китайского аэростата.

«Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил этот аэростат со шпионским оборудованием на два товарных вагона, заключалась в том, что он не знал, что он там. Диктаторы испытывают большое замешательство, когда оказываются не в курсе, что произошло. Он не должен был попасть туда, куда попал. Он сбился с курса»,— считает господин Байден.

Как уточняет Reuters, мероприятие с участием американского президента состоялось через день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Китай. Он посетил КНР с двухдневным визитом 18 июня. Американский дипломат встретился с главой МИД Китая Цинь Ганом, а также провел переговоры с Си Цзиньпином.

Подробности — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен продвинулся в партийной иерархии».

Лаура Кеффер