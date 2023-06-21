Реставрационный центр Грабаря допустил консервацию «Троицы»

Угроз для сохранности иконы «Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя нет, утверждает гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев. Он сказал ТАСС, что решения о необходимых реставрационно-консервационных мероприятиях примут после того, как специалисты оценят сохранность иконы на расширенном реставрационном совете.

Господин Сергеев уверяет, что температурный режим для иконы в храме поддерживается в пределах нормы. «Влажность несколько отличается от идеальной, желаемой, той, к которой привыкла икона»,— уточнил он, но заверил, что внутри капсулы отсутствуют резкие скачки показателей температурно-влажностного режима, что могло бы угрожать иконе.

По словам Дмитрия Сергеева, длительность экспонирования «Троицы» в храме не может «вызвать какие-либо аварийные деструктивные изменения». «Если условия нахождения иконы резко не изменятся и не ухудшатся в целом, то длительность ее пребывания в храме Христа Спасителя не может оказать прямого негативного воздействия, при этом самый опасный момент — это транспортировка иконы»,— заявил он.

Говоря о возможности консервации иконы вместо реставрации, господин Сергеев назвал это одним из возможных вариантов. Он отметил, что принимать решение должны специалисты. «Для этого должен собраться расширенный реставрационный совет, на который приглашаются ведущие специалисты в области изучения, сохранения и реставрации древнерусской живописи. Они исследуют актуальное состояние иконы и определят задание на реставрацию»,— пояснил он.

15 мая Русская православная церковь (РПЦ) сообщила, что Владимир Путин решил вернуть ей икону «Троица». 16 мая патриарх Кирилл попросил администрацию президента согласовать перенос иконы в храм Христа Спасителя на празднование Троицы 4 июня. Комиссия экспертов просила Минкульт предотвратить разрушение «Троицы». Ведомство сообщило, что икону из храма отправят на реставрацию, она может занять до года. 18 июня РПЦ продлила пребывание «Троицы» в храме до 19 июля.

Лаура Кеффер