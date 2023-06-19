«Фосагро» предупредил о снижении объема дивидендных выплат из-за налога на сверхприбыль

Заместитель гендиректора по финансам и международным проектам «Фосагро» Александр Шарабайко заявил, что свободный денежный поток компании, из которого формируются дивидендные выплаты, уменьшится на сумму налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax).

«На дивидендных выплатах в объемных показателях (windfall tax.— "Ъ"), очевидно, скажется отрицательно, потому что отдаешь "живые" деньги... Свободного денежного потока будет меньше на ту сумму, которую придется платить»,— сказал господин Шарабайко в кулуарах Петербургского экономического форума (цитата по «Прайму»).

По словам заместителя гендиректора, «Фосагро» оценивает размер налога в сумму чуть менее 7 млрд руб., если платеж будет произведен в текущем году, и формула его расчета не изменится. При этом он подчеркнул, что windfall tax не повлияет на дивидендную политику — компания по-прежнему будет формировать выплаты из свободного денежного потока компании.

7 июня господин Шарабайко заявил, что «Фосагро» не планирует отказываться от ежеквартальных выплат дивидендов. 26 мая совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 264 руб. на акцию. Собрание акционеров, на котором должны утвердить решение, пройдет 30 июня в заочной форме.

13 июня правительство России одобрило проект закона о налогообложении сверхприбыли за 2021–2022 годы. Как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, собранные в рамках сбора средства пойдут на социальные нужды. Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Предполагается, что новый единоразовый сбор затронет предприятия с выручкой более 1 млрд руб. в год при условии, что прибыль в 2021–2022 годах суммарно была выше прибыли в 2018–2019 годах. Его ставка составит 10% от разницы прибылей при выплате в 2024 году, но может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в 2023 году. От windfall tax освободят нефтегазовую, угольную отрасли, малый и средний бизнес.

Как доходы крупного бизнеса оказались островком стабильности — в материале «Прибыль не приходит одна».

Эрдни Кагалтынов