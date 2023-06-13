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Коммерсантъ FM
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Правительство одобрило проект закона о windfall tax из сверхприбылей

Правительство одобрило проект закона о налогообложении сверхприбыли крупного бизнеса (windfall tax) за период 2021-2022 годы. Об этом сообщила пресс-служба Минфина. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, эти средства пойдут на социальные нужды.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ставка налога составит 10% от сверхприбыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог нужно уплатить до 28 января 2024 года.

Законопроект предусматривает ряд исключений:

  • Налог не будет взиматься с компаний, прибыль которых составляет менее 1 млрд рублей.
  • Налог не коснется компаний, созданных после 2020 года.
  • В периметр налога не войдут компании малого и среднего бизнеса, организации-плательщики единого сельскохозяйственного налога, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля.

Налог можно сократить до 5%, перечислив обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Предполагается, что такая схема будет действовать через налоговый вычет.

«По договоренности с социальным блоком мы направим эти ресурсы на поддержку семей с детьми, на те решения, которые были приняты в прошлом году по адресной и точечной поддержке нуждающихся семей», – сказал Антон Силуанов, его слова приводит пресс-служба правительства.

Как доходы крупного бизнеса оказались островком стабильности — в материале «Прибыль не приходит одна».

Анастасия Ларина

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