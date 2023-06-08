Прибыль не приходит одна

“Ъ” ознакомился с аналитикой данных о доходах и налогообложении сверхприбылей крупнейших компаний в РФ, которые будут опубликованы сегодня. В «Актион Бухгалтерии» изучили, как именно обсуждаемый Минфином налог на сверхприбыль для пополнения бюджета будет распределен между крупнейшими компаниями РФ. Исследование же рейтингового агентства АКРА об устойчивости прибылей топ-50 компаний РФ в последние десять лет показывает, что концентрация бизнеса позволяет им стабильно зарабатывать практически независимо от условий ведения бизнеса при сравнительно невысокой долговой нагрузке. Работы исследователей между собой не связаны, но в совокупности показывают, что тренд на «разовые» изъятия правительством средств крупного бизнеса в последние годы для покрытия дефицита бюджета скорее тенденция, чем совпадение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Аналитики рейтингового агентства АКРА в свежем исследовании подсчитали средства крупнейших российских компаний — совокупная выручка топ-50 предприятий достигла в 2022 году 66 трлн руб., увеличившись на 4% к 2021 году. Показатель считается одним из индикаторов устойчивости экономики. По данным АКРА, рост выручки крупнейших компаний с 2012 года обгонял динамику ВВП, что свидетельствовало о повышении концентрации российской экономики. Так, отношение выручки топ-50 к ВВП с 2019 года составляло 42–49%. Хотя в 2022 году вклад крупнейших компаний несколько снизился (до 44% после 48% в 2021-м), аналитики АКРА отмечают тенденцию к консолидации во многих секторах и прогнозируют, что показатель приблизится в 2023–2025 годах к уровню в 50%. Основная доля приходится на нефтегазовые компании (их доля в общей выручке превышает 50%), металлургию и добычу (11–13%).

Такие показатели свидетельствуют об адаптивности крупнейших компаний: до 2017 года их выручка в среднем росла на уровне инфляции, но с 2018 года среднегодовые темпы прироста даже опережали инфляцию, хотя волатильность показателя заметно возросла. Так, худшие показатели прироста выручки (минус 15%) зафиксированы в пандемийном 2020 и посткризисном 2016 годах (2%). Долговая нагрузка крупнейших компаний также достаточно стабильна — ухудшение приходится на 2015 и 2020 годы. «Ухудшение долговых показателей в эти годы было связано не с ростом долга в абсолютном выражении, а с определенным снижением входящих денежных потоков»,— замечают аналитики.

По мнению аналитиков, высокие темпы роста выручки и низкую долговую нагрузку обеспечил рост доли крупнейших российских компаний в ВВП. Устойчивое же финансовое положение крупнейших компаний объясняет интерес правительства к ним как к источнику пополнения дефицитного бюджета. На днях комиссия по законопроектной деятельности согласовала законопроект о налоге на сверхприбыль прошлых лет — базовая ставка составит 10% от разницы между прибылью компании 2021–2022 и 2018–2019 годов. Поскольку законодательство запрещает вводить новые налоги в течение года, уплачиваться сбор будет в 2024 году. Но из-за потребности бюджета в дополнительных поступлениях уже в этом году правительство снизит ставку до 5% при досрочном внесении платежа (с 1 октября по 30 ноября).

Прибыль будет исчисляться как сумма налоговых баз по налогу на прибыль организаций с учетом переноса убытков предыдущих периодов — с сумм меньше 1 млрд руб. платеж платить не придется. Также режим не затронет плательщиков единого сельхозналога и компании ТЭКа. В Минфине оценивали поступления от windfall tax в 300 млрд руб.

Оценки распределения этой нагрузки по отраслям предоставили “Ъ” аналитики «Актион Бухгалтерии» (входит в группу «Актион»). Всего налог затронет порядка 900 из 3,2 млн компаний (менее 1%). В число отраслей, которые больше всего пополнят бюджет в результате введения нового налога, попали металлургия, финансовые услуги, торговля, которым 2022 год принес большие сверхприбыли. В металлургической отрасли платеж выплатят 34 добывающих предприятия на 48,4 млрд руб. и 23 производителя — на 17,5 млрд руб. Банки и другие финансовые организации (56) могут заплатить порядка 30 млрд руб. По числу компаний—плательщиков налога лидирует оптовая торговля — 152 предприятия с общей суммой 25,8 млрд руб., на 49 компаний розничной торговли придется 18,4 млрд руб. Налог на одну компанию колеблется от 300 тыс. до 30 млрд руб., при этом максимум на одну компанию — в добыче металлов (1,4 млрд руб.) и в телекоме (1 млрд руб.).

Ведущий эксперт «Актион Бухгалтерии» Ольга Солдатова считает неоднозначным, что налогом облагается прошлая прибыль, с которой предприятия уже уплатили налог. «Более того, эту прибыль уже распределили между участниками. Более оптимальный для бизнеса вариант — вводить подобные налоги "вперед" на следующие налоговые периоды, а не "назад". Не исключено, что такие налоги действительно будут появляться, законопроект создает для этого правовую основу — он устанавливает понятие разового налога и порядок его введения»,— обращает внимание эксперт.

Диана Галиева, Олег Сапожков