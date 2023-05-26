Совет директоров «ФосАгро» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в 264 рублей за акцию

Совет директоров компании «ФасАгро» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 264 руб. на акцию. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Ранее аналитики ожидали, что размер дивидендов составит около 243 руб. за акцию.

Собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов пройдет 30 июня в заочной форме. Совет директоров также рекомендовал установить датой закрытия реестра для выплат 11 июля.

В середине мая «ФосАгро» сообщила, что по итогам первого квартала 2023 года чистая прибыль по МСФО снизилась на 35%, до 28 млрд руб., скорректированная чистая прибыль — на 42,8%, до 33,9 млрд руб.

Олеся Павленко