«Фосагро» не станет отказываться от выплаты дивидендов

Российский производитель удобрений «Фосагро» планирует не отказываться от ежеквартальных выплат дивидендов. Об этом сообщил замгендиректора по финансам и международным проектам компании Александр Шарабайко.

«Что касается изменения дивидендной политики, то мы никаких изменений принимать не планируем. Наоборот, мы планируем ей следовать. От дивидендов отказываться мы не планируем, планируем продолжать практику выплат ежеквартально»,— сказал господин Шарабайко во время эфира «Финам премиум» (цитата по ТАСС).

26 мая совет директоров «Фосагро» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 264 руб. на акцию. Собрание акционеров, на котором должны утвердить решение, пройдет 30 июня в заочной форме.

На фоне кризиса, вызванного вводом российских войск на Украину, и последовавших санкций многие крупные российские компании отказываются от выплаты дивидендов. Вчера, 6 июня, о решении не выплачивать дивиденды сообщили в «Норникеле» и «Полюсе».

Подробнее о решении «Полюса» — в материале «Ъ» «Дивиденды накрыло санкциями».

Олеся Павленко