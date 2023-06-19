Блинкен: Китай заверил США в отсутствии поставок оружия России

Власти Китая заверили США, что не поставляют России летальную помощь для использования на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита в Пекин. Он отметил, что Вашингтон не фиксирует свидетельств обратного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Блинкен

Фото: Leah Millis/Pool, Reuters Энтони Блинкен

Фото: Leah Millis/Pool, Reuters

«Мы и другие страны получили от Китая заверения, что он не оказывает и не будет оказывать России летальную помощь для применения на Украине. Мы это ценим и не видели доказательств, противоречащих этому»,— сказал господин Блинкен (цитата по трансляции телеканала WION на YouTube).

По словам госсекретаря, США по-прежнему обеспокоены тем, что китайские компании могут предоставлять России технологии, которые РФ может использовать в военном конфликте. Он отметил, что США попросили КНР быть очень бдительными в этом вопросе.

13 апреля The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть документы Пентагона сообщила, что центральная военная комиссия КНР одобрила предоставление России летальной помощи. Два неназванных источника из Пентагона заявили изданию, что у США нет доказательств отправки Китаем оружия России.

В феврале Энтони Блинкен заявил, что Китай поставляет России нелетальную военную помощь и рассматривает возможность отправки оружия. МИД КНР назвал это домыслами. В марте президент США Джо Байден сказал, что Китай пока не поставляет России военную помощь, но может сделать это в будущем.

О визите Энтони Блинкена в Китай — в материале «Ъ» «Китайскую пятилетку — за два дня».

Эрдни Кагалтынов