WP нашла в документах Пентагона данные о согласии Китая на передачу оружия России

Разведка США выяснила, что центральная военная комиссия КНР одобрила предоставление вооружения России. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на попавшие в сеть документы Пентагона.

Как пишет WP, американские спецслужбы перехватили сверхсекретную сводку российской Службы внешней разведки об одобрении Китаем передачи оружия. Документ Нацразведки США, уточняет издание, составлен 23 февраля под названием «Отчет о наблюдении».

«Пекин, по сообщениям, одобряет поставки летальной помощи в Россиию»,— утверждается в документах разведки о Китае. Из него следует, что Китай планировал «замаскировать военную технику под гражданские» поставки.

Два неназванных источника из Пентагона добавили, что у США нет доказательств отправки оружия Китаем России. Однако США обеспокоены этим вопросом и «продолжают внимательно наблюдать», добавили источники.

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай поставляет России нелетальную военную помощь и рассматривает возможность отправки оружия. МИД КНР назвал это домыслами. В марте президент США Джо Байден сказал, что Китай пока не поставляет России военную помощь, но может сделать это в будущем.

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Лусине Баласян