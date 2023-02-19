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Коммерсантъ FM
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Блинкен: Китай предоставляет РФ нелетальную помощь и рассматривает поставки оружия

Китай в последнее время оказывает России поддержку «на уровне риторики и политики» и предоставляет нелетальную военную помощь, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Пекин также рассматривает возможность поставки летальной помощи, прежде всего — оружия. Госсекретарь рассказал, что на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И предупредил Пекин о «серьезных последствиях» в отношениях с Вашингтоном в случае таких поставок.

«В последние годы мы наблюдали поддержку на уровне риторики и политики и даже некоторую нелетальную помощь. Но мы крайне обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной помощи России»,— сказал господин Блинкен NBC.

В эфире телеканала CBS госсекретарь также заявил, что Пекин рассматривает вариант поставок военной помощи. На уточняющий вопрос, он сообщил, что речь прежде всего идет об оружии.

Телеканал NBC незадолго до интервью с господином Блинкеным сообщил со ссылкой на источники, что, по мнению американских властей, Китай может предоставлять России нелетальную военную помощь. Речь идет о «снаряжении для весеннего наступления» — военной форме или бронежилетах. По данным телеканала, администрация Джо Байдена обеспокоена, что КНР сможет рассматривать возможность летальной помощи. По данным Bloomberg, США в январе предъявили правительству КНР доказательства того, что некоторые китайские госкомпании могут оказывать «нелетальную военную и экономическую помощь» России в конфликте на Украине.

Леонид Уварчев

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