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Коммерсантъ FM
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Байден: Китай пока не поставлял РФ оружие, но может сделать это в будущем

Президент США Джо Байден заявил, что Китай не поставлял оружие России. По его мнению, Пекин может передать вооружение в будущем.

«Последние три месяца я слышу о том, что Китай собирается предоставить России значительные вооружения. Они еще не сделали этого, но это не значит, что они не сделают это»,— сказал господин Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо в Оттаве (цитата по Reuters).

США ранее заявляли, что Китай поставляет России нелетальную военную помощь и рассматривает возможность отправки оружия. МИД КНР называл это домыслами. По информации Politico, китайские компании, в том числе одна, связанная с правительством страны, отправили России около 1000 карабинов и другое оборудование и экипировку, включая детали для дронов и бронежилеты.

Как Китай предлагает урегулировать конфликт на Украине и почему этим планом обеспокоены в США — в материале «Ъ» «Вот что Китай миротворящий делает».

Леонид Уварчев

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