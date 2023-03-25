Байден: Китай пока не поставлял РФ оружие, но может сделать это в будущем

Президент США Джо Байден заявил, что Китай не поставлял оружие России. По его мнению, Пекин может передать вооружение в будущем.

«Последние три месяца я слышу о том, что Китай собирается предоставить России значительные вооружения. Они еще не сделали этого, но это не значит, что они не сделают это»,— сказал господин Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо в Оттаве (цитата по Reuters).

США ранее заявляли, что Китай поставляет России нелетальную военную помощь и рассматривает возможность отправки оружия. МИД КНР называл это домыслами. По информации Politico, китайские компании, в том числе одна, связанная с правительством страны, отправили России около 1000 карабинов и другое оборудование и экипировку, включая детали для дронов и бронежилеты.

Как Китай предлагает урегулировать конфликт на Украине и почему этим планом обеспокоены в США — в материале «Ъ» «Вот что Китай миротворящий делает».

Леонид Уварчев