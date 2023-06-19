В Курской области выявлен очаг кори среди местных баптистов

Очаг кори среди евангелистских христиан-баптистов зафиксирован в Курской области. Об этом на оперативном совещании рассказал курирующий здравоохранение вице-губернатор Андрей Белостоцкий.

По его словам, все заболевшие не были привиты. Сейчас специалиств прививают тех кто не заболел и госпитализируют людей с подозрением на корь.

С 10 по 15 июня в регионе выявлен 21 случай кори, рассказал на брифинге руководитель областного управления Роспотребнадзора Олег Климушин. По его словам, все заболевшие являются членами одной семьи и могли заразиться от приехавшего из Москвы родственника.

По данным «Секунды», заболели 13 детей (семь школьников, пять дошкольников и один студент) и восемь взрослых (от 18 до 26 лет).

До этого с февраля по май в Курской области были лабораторно подтверждены восемь завозных случаев кори.

В Черноземье до этой вспышки было 15 случаев — восемь в Курской, пять в Воронежской и два в Тамбовской. Также подозревали заболевание у четырех белгородцев.

Подробнее о распространении инфекции в России читайте в материале «Ъ» «Покорение кори».

Иван Недокопов

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