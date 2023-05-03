Покорение кори

Главный вуз страны — МГУ имени Ломоносова — объявил частичный карантин, после того как у одного из студентов выявили корь. Общее число заболевших с начала года в России приближается к 1 тыс., случаи кори выявлены в 44 регионах. Санитарные власти настаивают, что вспышки носят локальный характер, ситуация контролируемая. При этом в большинстве регионов “Ъ” сообщили, что случаи инфекции завезены от соседей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Студенты факультетов вычислительной математики и кибернетики, космических исследований и педагогического образования МГУ имени Ломоносова переведены на дистанционное обучение со 2 по 17 мая для предотвращения распространения кори. Это следует из приказа, на который ссылается «РИА Новости». В пресс-службе вуза уточнили, что во втором корпусе МГУ выявлен случай кори у студента факультета вычислительной математики и кибернетики. В управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что «начато эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц и приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания».

Это уже второй московский вуз, в котором обнаружена инфекция. В середине апреля из-за вспышки кори на внеплановые каникулы с 12 по 16 апреля отправили студентов РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. 18 апреля решение о дистанционном обучении для предотвращения распространения инфекции приняло руководство Московского авиационного института, однако через несколько часов отменило его, так как подозрение на корь у одного из студентов не подтвердилось.

В департаменте здравоохранения Москвы заявили, что фиксируют рост спорадической заболеваемости и единичные очаги кори среди непривитых, но в целом ситуация не является критической и находится на контроле.

«Практически все заболевающие — это не привитые против кори граждане, что и служит причиной заболевания»,— уточнили в депздраве. “Ъ” рассказывал про исследование сервиса «Актион медицина», согласно которому 58% врачей регулярно сталкиваются с нежеланием воспользоваться бесплатной вакцинацией детей в роддоме и поликлинике, а вакцина против кори входит в пятерку вакцин, от которых чаще всего отказываются родители.

По данным федерального Роспотребнадзора конца апреля, корь выявлена в 44 регионах России. Глава службы Анна Попова уточняла, что речь о «локальных очагах, которые удается очень быстро купировать». Самая крупная вспышка — в Дагестане. К 20 апреля было зарегистрировано 188 лабораторно подтвержденных случаев кори. Эпидемиологическая ситуация характеризуется как напряженная, но контролируемая, сообщил местный Роспотребнадзор. В частности, как и во всех регионах страны, проводится подчищающая иммунизация ранее не привитых граждан, однократно привитых, не имеющих сведений о прививках и не болевших корью ранее. Иммунизации против кори в Дагестане подлежат более 43,5 тыс. человек. По состоянию на 20 апреля было привито 8618 человек, в том числе 8121 ребенок.

По данным заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Татьяны Анохиной, на начало апреля Роспотребнадзор выявил в регионе 11 очагов кори — всего 105 заболевших. Впрочем, главный инфекционист области Лариса Позднякова заверяла, что специалисты «застабилизировали ситуацию». В минздраве Подмосковья сообщили о 88 заражениях корью с начала года. В Самарской области с января по март были зарегистрированы 118 случаев, в Татарстане — 45, в Кемеровской области — 35, в Ленобласти — 75, в Санкт-Петербурге — 31.

В краснодарском управлении Роспотребнадзора сообщили, что в 2023 году в регионе был выявлен 31 случай кори, тогда как за весь 2022 год на территории края корью переболели шесть человек. В Свердловской области подтверждено 52 случая заболевания корью, инфицированные находятся в больницах. Также с подозрением на инфекцию госпитализированы 12 человек. По данным регионального Роспотребнадзора, большинство заболевших — приезжие из стран ближнего зарубежья, которые не имели прививок против кори.

В Томской области, как и в Башкирии, с начала года было зарегистрировано 25 случаев кори, в Алтайском крае заболели 32 человека, почти все они уже здоровы. На Ставрополье зарегистрировано семь случаев кори. По данным краевого минздрава, все они были завезены из других регионов. В Кабардино-Балкарии с начала года было зафиксировано два случая кори у ребенка и взрослого, который до этого гостил у родственников в Дагестане. В Иркутской области в этом году было зарегистрировано 9 случаев кори, в Саратовской области — 20, в Астраханской — 6, в Волгоградской — 12. В Пензенской области управление Роспотребнадзора заявило о четырех случаях, причем три из них, по данным ведомства, завезены из Москвы гражданами в возрасте от 30 до 48 лет. В Бурятии, по информации Роспотребнадзора, было зарегистрировано два случая кори, завозные — из Московской области. В ряде регионов выявлены единичные случаи. В КЧР, Забайкалье, Пермском крае, Крыму, Белгородской, Липецкой областях случаев инфекции пока не обнаружено.

Инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут говорит, что после пандемии коронавируса эксперты ждали подъема заболеваемости инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем.

«Плюс всегда остается контингент непривитых, это люди, которые отказываются от вакцинации по разным соображениям. Также есть завозные случаи из регионов, где иммунизация была не идеальной»,— говорит госпожа Когут. По ее словам, ситуация именно с корью отличается тем, что эта инфекция чрезвычайно заразная. Индекс контагиозности кори у людей, не имеющих антител, приближается к 100%. При этом заболевание практически никогда не протекает в легкой форме: «В итоге развитие ситуации будет зависеть от того, как быстро будут приняты противоэпидемические меры в местах вспышек. Пока эти очаги локальны и с ними удается справляться».

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо отмечает, что в случае вспышек необходимы прививки. Однако перед тем как вакцинироваться, госпожа Шуппо советует сдать анализ на антитела к кори: «Если уровень антител в крови достаточный, то вакцинироваться не нужно. Даже если с момента вакцинации прошло много лет, иногда уровень антител может сохраняться на достаточном уровне пожизненно».

Наталья Костарнова; региональная корсеть “Ъ”