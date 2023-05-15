В Белгородской области подозревают корь у четырех человек

Четыре случая заболевания с подозрением на корь выявлены в Белгородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

По его словам, речь идет о двух детях и двух взрослых: «Все пациенты госпитализированы в инфекционный стационар. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами совместно с Роспотребнадзором проводим мероприятия в очаге». Министр отметил, что все случаи — ввезенные из других регионов. Инфекцию выявили в Белгороде, Белгородском районе и Старом Осколе.

В каких субъектах макрорегиона в 2023 году выявляли первые случаи кори — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин