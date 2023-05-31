В Тамбовской области выявлен второй случай кори

Второй случай кори выявлен в Тамбовской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболевание выявлено в апреле–мае в городах Тамбов и Рассказово. Оба случая «завозные», отметили в ведомстве — из Московской области и Волгограда. Заболели взрослые 24 и 23 лет, которые не прививались от кори.

В очагах кори были организованы и проведены противоэпидемические мероприятия, в том числе медицинское наблюдение и иммунизация среди выявленных непривитых или неболевших контактных лиц. Повторных случаев кори в Тамбове) не выявлено. В Рассказово медицинское наблюдение за контактными лицами продолжается по 8 июня.

В 2023 году в Черноземье было выявлено 14 случаев кори — семь в Курской области (все «завозные»), пять в Воронежской и два в Тамбовской. Кроме того, заболевание подозревали у четырех белгородцев.

Подробнее о распространении инфекции в России читайте в материале «Ъ» «Покорение кори».

Александр Прытков

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