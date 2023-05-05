В Воронежской области выявили пятый случай кори

В Воронежской области выявили еще один случай кори. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области. Это уже пятый случай заболевания, зарегистрированный в этом году в регионе.

«По каждому случаю кори сотрудниками управления Роспотребнадзора по Воронежской области проводятся санитарно-эпидемиологические расследования, в ходе которых определяется круг контактных лиц и их прививочный статус, а также проводится серологическое обследование контактных на наличие антител к вирусу кори и вакцинация по эпидпоказаниям не привитых и не болевших ранее»,— отметил глава регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев.

Отметим, что в Черноземье случаи кори в 2023 году также зарегистрированы в Курской (четыре) и в Тамбовской (один) областях.

О распространении кори в России — в публикации «Ъ».

Мария Старикова