Сербию и Косово возвращают в «кризисный менеджмент»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назначил «срочную встречу» сербского президента Александра Вучича и косовского премьера Альбина Курти на предстоящей неделе в Брюсселе. По словам европейских дипломатических источников “Ъ”, речь на сей раз идет не о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, а об «управлении кризисом» на севере Косово, обострившемся в последнее время. Параллельно Запад усиливает давление на обе стороны: Евросоюз ввел санкции против Приштины, а США потребовали от Белграда «немедленного и безусловного освобождения косовских полицейских», задержанных накануне. Между тем Александр Вучич отказался общаться с премьером Косово, хотя приезд в Брюссель и не исключил. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (второй справа), президент Сербии Александр Вучич (слева) и премьер-министр Косово Альбин Курти (справа)

Фото: Fred Sierakowski / AP Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (второй справа), президент Сербии Александр Вучич (слева) и премьер-министр Косово Альбин Курти (справа)

Фото: Fred Sierakowski / AP

«Назначил срочную встречу на высшем уровне Сербии и Косово на следующей неделе в Брюсселе,— объявил в конце недели Жозеп Боррель.— Поскольку ситуация ухудшается изо дня в день, мы снова оказались на этапе кризисного менеджмента». Как пояснили европейские дипломатические источники “Ъ”, «едва ли не впервые за последние месяцы переговоры должны вестись не о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, а об управлении кризисом на севере Косово, то есть о мерах по снижению там напряженности».

Предварительно, по словам источников “Ъ”, Александра Вучича и Альбина Курти пригласили прибыть в Брюссель 22 июня.

Ситуация на севере Косово стала обостряться в конце мая, когда косовский спецназ разогнал с помощью спецсредств группу сербов, пытавшихся не допустить в здания администраций мэров-албанцев, вступивших накануне в должность. В ответ президент Сербии Александр Вучич привел армию в повышенную боеготовность и направил ее к границе с Косово. Пару дней спустя противостояние сербов с косовской полицией переросло в кровопролитные столкновения протестующих с натовскими войсками из состава KFOR, в результате чего ранения получили около 30 натовцев и 50 сербов.

Первоначально главную ответственность за эскалацию напряженности Запад возложил на Приштину — едва ли не впервые за последние годы. Госсекретарь США Энтони Блинкен «резко осудил шаги правительства Косово, которые усиливают напряженность на севере» и призвал Приштину «немедленно прекратить насильственные меры». После этого США отменили участие Косово в военных учениях Defender Europe 2023, к которым в Приштине готовились два года. А эмиссары США и ЕС на Балканах Гейбриел Эскобар и Мирослав Лайчак выдвинули жесткие, практически ультимативные требования косовскому премьеру Альбину Курти: деэскалация ситуации на севере, проведение там новых выборов и начало формирования в Косово Сообщества сербских муниципалитетов.

Когда на минувшей неделе стало ясно, что Альбин Курти не спешит выполнять западные требования, ЕС ввел против Приштины санкции, для начала — ограниченного характера. Они включают замораживание контактов с косовским руководством (за исключением тех, которые служат разрешению ситуации на севере), а также возможное прекращение финансирования Брюсселем некоторых проектов в Косово. Кроме того, представитель ЕС Петер Стано предупредил, что «эти меры могут быть расширены, если Приштина не выполнит требований мирового сообщества».

К давлению на Альбина Курти присоединилась и Албания. Ее премьер Эди Рама отменил совместное заседание правительств Албании и Косово, которое должно было состояться на минувшей неделе. Албанский премьер пояснил, что «в условиях ухудшения отношений Косово с целым евроатлантическим сообществом такая встреча не может проходить в предусмотренном широком формате».

Пока Запад усиливал давление на Приштину, произошел новый инцидент, еще больше обостривший противостояние Сербии и Косово. В минувшую среду сербский спецназ задержал трех косовских полицейских и доставил их на свою базу. Приштина обвинила Белград в «похищении людей на косовской территории». Сербские власти утверждают, что полицейские захвачены на территории Сербии в 1,8 км от границы.

После этого давление Запада было переориентировано на Белград. Уже на следующий день после инцидента с президентом Александром Вучичем встретились послы ведущих западных стран в Белграде. А в субботу со специальным заявлением выступил Госдеп США, призвавший президента и правительство Сербии «немедленно и безусловно освободить трех косовских полицейских». «Их арест и задерживание под ложными обвинениями ухудшили и без того напряженную ситуацию»,— предупредили в Госдепе.

Европейские дипломатические источники “Ъ” говорят, что «переговоры в Брюсселе призваны поставить точку в череде инцидентов на севере Косово, и только после этого можно будет говорить о возвращении к диалогу о нормализации».

Между тем даже сама встреча сербского и косовского лидеров оказалась под вопросом. 18 июня Александр Вучич объявил, что общаться с Альбином Курти не станет, ибо «это бессмысленно», хотя поездку в Брюссель и не исключил. Это означает, что переговоры Белграда и Приштины не только возвращаются «на этап кризисного менеджмента», но и вновь могут стать опосредованными.