Краткая история и статус Косово

В конце мая обострилась ситуация на севере Косово, населенном преимущественно сербами. Косовская полиция разогнала с помощью спецсредств группу сербов, пытавшихся не допустить в здания местных администраций мэров-албанцев, вступивших накануне в должность. История конфликта вокруг Косово — в материале «Ъ».

Косово получило статус автономии в составе Сербии, входившей в Социалистическую Федеративную Республику Югославия, в 1945 году.

В 1974 году краю были предоставлены широкие полномочия, за исключением права выхода из состава Югославии. К началу 1980-х годов доля албанского населения в Косово достигла 77% (при населении 1,5 млн человек). В 1981 году произошли первые крупные националистические выступления косовских албанцев, требовавших преобразования края в республику в составе Югославии, усилилась эмиграция неалбанского населения.

В 1989 году президент Сербии Слободан Милошевич провел конституционную реформу, лишившую край элементов государственности. В ответ косовские албанцы создали параллельные структуры власти и объявили о непризнании сербского руководства. В сентябре 1991 года они организовали референдум о независимости Косово (на территории Автономного края Косово и Метохии). За независимость высказались около 99% его участников (при явке 87%), но голосование бойкотировали живущие в Косово сербы.

22 сентября 1991 года Косово провозгласило независимость, но тогда ее признала только Албания. В 1996 году для борьбы за независимость албанцы создали военизированную организацию «Освободительная армия Косово». В 1998 году конфликт перерос в вооруженные столкновения, в крае началась гражданская война между косовскими албанцами и сербами.

Западные страны обвинили сербов в геноциде албанского населения. В марте—июне 1999 года члены НАТО без санкции СБ ООН провели против Югославии военную операцию «Союзная сила». Удары с воздуха наносились по всей территории страны, включая Белград и другие крупные города. Результатом операции стал вывод югославских войск из Косово и бегство сербского населения — край покинули более 200 тыс. сербов.

В июне 1999 года в Косово были введены международные гражданские силы ООН и международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR). С этого времени край стал управляться Временной администрацией ООН.

17 февраля 2008 года парламент Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость края от Сербии (Косово занимает 10,9 тыс. кв. км — примерно 12% от территории Сербии). В апреле 2008 года была принята конституция. По мнению Сербии, признание независимости сербского края противоречит международному праву, в том числе резолюции СБ 1244 от 1999 года, где говорится о сохранении территориальной целостности Сербии.

Согласно конституции Сербии, Косово входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия; по конституции самопровозглашенного государства, носит название «Республика Косово». Сегодня ее признают более 90 из 193 стран—членов ООН. Среди стран, которые не признают независимость Косово,— Россия, Китай, Индия, а также пять членов ЕС — Испания, Кипр, Румыния, Словакия и Греция.