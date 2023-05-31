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Коммерсантъ FM
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Краткая история и статус Косово

В конце мая обострилась ситуация на севере Косово, населенном преимущественно сербами. Косовская полиция разогнала с помощью спецсредств группу сербов, пытавшихся не допустить в здания местных администраций мэров-албанцев, вступивших накануне в должность. История конфликта вокруг Косово — в материале «Ъ».

Косово получило статус автономии в составе Сербии, входившей в Социалистическую Федеративную Республику Югославия, в 1945 году.

В 1974 году краю были предоставлены широкие полномочия, за исключением права выхода из состава Югославии. К началу 1980-х годов доля албанского населения в Косово достигла 77% (при населении 1,5 млн человек). В 1981 году произошли первые крупные националистические выступления косовских албанцев, требовавших преобразования края в республику в составе Югославии, усилилась эмиграция неалбанского населения.

В 1989 году президент Сербии Слободан Милошевич провел конституционную реформу, лишившую край элементов государственности. В ответ косовские албанцы создали параллельные структуры власти и объявили о непризнании сербского руководства. В сентябре 1991 года они организовали референдум о независимости Косово (на территории Автономного края Косово и Метохии). За независимость высказались около 99% его участников (при явке 87%), но голосование бойкотировали живущие в Косово сербы.

22 сентября 1991 года Косово провозгласило независимость, но тогда ее признала только Албания. В 1996 году для борьбы за независимость албанцы создали военизированную организацию «Освободительная армия Косово». В 1998 году конфликт перерос в вооруженные столкновения, в крае началась гражданская война между косовскими албанцами и сербами.

Западные страны обвинили сербов в геноциде албанского населения. В марте—июне 1999 года члены НАТО без санкции СБ ООН провели против Югославии военную операцию «Союзная сила». Удары с воздуха наносились по всей территории страны, включая Белград и другие крупные города. Результатом операции стал вывод югославских войск из Косово и бегство сербского населения — край покинули более 200 тыс. сербов.

В июне 1999 года в Косово были введены международные гражданские силы ООН и международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR). С этого времени край стал управляться Временной администрацией ООН.

17 февраля 2008 года парламент Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость края от Сербии (Косово занимает 10,9 тыс. кв. км — примерно 12% от территории Сербии). В апреле 2008 года была принята конституция. По мнению Сербии, признание независимости сербского края противоречит международному праву, в том числе резолюции СБ 1244 от 1999 года, где говорится о сохранении территориальной целостности Сербии.

Согласно конституции Сербии, Косово входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия; по конституции самопровозглашенного государства, носит название «Республика Косово». Сегодня ее признают более 90 из 193 стран—членов ООН. Среди стран, которые не признают независимость Косово,— Россия, Китай, Индия, а также пять членов ЕС — Испания, Кипр, Румыния, Словакия и Греция.

Фотогалерея

Хроника косовской войны

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Косово получило статус автономии в составе Сербии, входившей в Социалистическую Федеративную Республику Югославия, в 1945 году. В 1989 году президент Сербии Слободан Милошевич провел конституционную реформу, лишившую край элементов государственности. В ответ в 1991 году косовские албанцы провозгласили Республику Косово. В 1992 году ее президентом избрали Ибрагима Ругову&lt;br>На фото: албанец смотрит через пулевое отверстие в окне автобуса в деревне Лапушник в 20 км от столицы Косово Приштины, 11 мая 1998 года

Косово получило статус автономии в составе Сербии, входившей в Социалистическую Федеративную Республику Югославия, в 1945 году. В 1989 году президент Сербии Слободан Милошевич провел конституционную реформу, лишившую край элементов государственности. В ответ в 1991 году косовские албанцы провозгласили Республику Косово. В 1992 году ее президентом избрали Ибрагима Ругову
На фото: албанец смотрит через пулевое отверстие в окне автобуса в деревне Лапушник в 20 км от столицы Косово Приштины, 11 мая 1998 года

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

В середине 90-х начались столкновения сербской армии и полиции с Армией освобождения Косово. 28 февраля 1998 года Армия освобождения Косова объявила о начале вооруженной борьбы за независимость края&lt;br>На фото: истребитель югославских МиГ-29

В середине 90-х начались столкновения сербской армии и полиции с Армией освобождения Косово. 28 февраля 1998 года Армия освобождения Косова объявила о начале вооруженной борьбы за независимость края
На фото: истребитель югославских МиГ-29

Фото: Sasa Radic / AP

После того как сепаратисты стали нападать на полицейских, спецслужбы начали операцию в районе селения Дреница. В ходе боевых действий был убит один из лидеров АОК Адем Яшари, а кроме него — 82 местных жителя, включая не менее 20 женщин и детей. Это трагическое событие привлекло внимание всего мира к ситуации в регионе&lt;br>На фото: село Ада, 10 км от Приштины, 29 июня 1998 года

После того как сепаратисты стали нападать на полицейских, спецслужбы начали операцию в районе селения Дреница. В ходе боевых действий был убит один из лидеров АОК Адем Яшари, а кроме него — 82 местных жителя, включая не менее 20 женщин и детей. Это трагическое событие привлекло внимание всего мира к ситуации в регионе
На фото: село Ада, 10 км от Приштины, 29 июня 1998 года

Фото: Reuters

Вскоре число жертв войны в Косово оценивалось уже в 1 тыс. человек. Более 230 тыс. беженцев покинули регион&lt;br>На фото: сербские мужчины встречают своих жен после возвращения с фронтовых позиций в косовском селе Белика, 15 июля 1998 года

Вскоре число жертв войны в Косово оценивалось уже в 1 тыс. человек. Более 230 тыс. беженцев покинули регион
На фото: сербские мужчины встречают своих жен после возвращения с фронтовых позиций в косовском селе Белика, 15 июля 1998 года

Фото: Reuters

Страны НАТО требовали от властей Югославии прекратить огонь. Только после приказа альянса о начале воздушной операции на территории страны Белград объявил об отводе военных&lt;br>На фото: солдаты югославской армии, 9 августа 1998 год

Страны НАТО требовали от властей Югославии прекратить огонь. Только после приказа альянса о начале воздушной операции на территории страны Белград объявил об отводе военных
На фото: солдаты югославской армии, 9 августа 1998 год

Фото: Reuters

Однако перемирие оказалось недолгим. Военная операция возобновилась. 15 января 1999 года в селе Рачак в ходе спецоперации против албанских боевиков погибли 40 человек. Согласно выводам Европейской комиссии, все они не были комбатантами&lt;br>На фото: девочка, убитая в ходе перестрелки Освободительной армии Косово с пограничниками, 23 октября 1998 года. Она и члены ее семьи были расстреляны после того, как решили вернуться из Албании в Косово, в момент, когда пересекали границу

Однако перемирие оказалось недолгим. Военная операция возобновилась. 15 января 1999 года в селе Рачак в ходе спецоперации против албанских боевиков погибли 40 человек. Согласно выводам Европейской комиссии, все они не были комбатантами
На фото: девочка, убитая в ходе перестрелки Освободительной армии Косово с пограничниками, 23 октября 1998 года. Она и члены ее семьи были расстреляны после того, как решили вернуться из Албании в Косово, в момент, когда пересекали границу

Фото: Reuters

На Гаагском суде президент Югославии Слободан Милошевич заявлял, что «в Рачаке не было никаких массовых убийств», а «расстрел мирных жителей был инсценирован албанскими боевиками»&lt;br>На фото: солдат Освободительной армии Косово, 6 ноября 1998 года

На Гаагском суде президент Югославии Слободан Милошевич заявлял, что «в Рачаке не было никаких массовых убийств», а «расстрел мирных жителей был инсценирован албанскими боевиками»
На фото: солдат Освободительной армии Косово, 6 ноября 1998 года

Фото: David Brauchli / AP

18 марта 1999 года страны НАТО, заявив о «гуманитарной катастрофе», потребовали ввести в край военный контингент. Их проект соглашения, в том числе, предусматривал полную политическую автономию Косово и вывод оттуда югославских силовиков. Окончательный статус Косово предлагалось определить «волей народа». 23 марта Югославия выступила против ввода сил НАТО. Обвинив Слободана Милошевича в военных преступлениях, 24 марта 1999 года войска НАТО начали бомбить территорию Югославии&lt;br>На фото: танки югославской армии едут в Приштину, чтобы спасти захваченных в плен сепаратистами солдат, 9 января 1999 года

18 марта 1999 года страны НАТО, заявив о «гуманитарной катастрофе», потребовали ввести в край военный контингент. Их проект соглашения, в том числе, предусматривал полную политическую автономию Косово и вывод оттуда югославских силовиков. Окончательный статус Косово предлагалось определить «волей народа». 23 марта Югославия выступила против ввода сил НАТО. Обвинив Слободана Милошевича в военных преступлениях, 24 марта 1999 года войска НАТО начали бомбить территорию Югославии
На фото: танки югославской армии едут в Приштину, чтобы спасти захваченных в плен сепаратистами солдат, 9 января 1999 года

Фото: Radu Sigheti / Reuters

24 марта 1999 года началась операция «Союзная сила», которая стала одной из первых реальных военных операций НАТО&lt;br>На фото: бомбардировщик ВВС США B-52, октябрь 1999 года

24 марта 1999 года началась операция «Союзная сила», которая стала одной из первых реальных военных операций НАТО
На фото: бомбардировщик ВВС США B-52, октябрь 1999 года

Фото: Reuters

В ходе операции, которая длилась 11 недель, силы НАТО нанесли по Югославии более 2 тыс. авиаударов и израсходовали 420 тыс. боеприпасов. Часть бомб, которые использовали войска, была начинена обедненным ураном. Жертвами бомбардировок стали около 2 тыс. мирных граждан и 1 тыс. военных, более 5 тыс. человек были ранены, 1 тыс. пропала без вести&lt;br>На фото: солдаты Освободительной армии Косово, город Подуево, 28 января 1999 года

В ходе операции, которая длилась 11 недель, силы НАТО нанесли по Югославии более 2 тыс. авиаударов и израсходовали 420 тыс. боеприпасов. Часть бомб, которые использовали войска, была начинена обедненным ураном. Жертвами бомбардировок стали около 2 тыс. мирных граждан и 1 тыс. военных, более 5 тыс. человек были ранены, 1 тыс. пропала без вести
На фото: солдаты Освободительной армии Косово, город Подуево, 28 января 1999 года

Фото: Reuters

10 июня Сербия согласилась вывести войска из Косово. В регион ввели KFOR — международные миротворческие силы под эгидой НАТО. Однако первыми на территорию Косово вошли российские десантники, совершив из Боснии «бросок на Приштину» (в 2003 году российские миротворцы покинули регион)&lt;br>На фото: солдаты Освободительной армии Косово в пригороде Приштины, 21 февраля 1999 года

10 июня Сербия согласилась вывести войска из Косово. В регион ввели KFOR — международные миротворческие силы под эгидой НАТО. Однако первыми на территорию Косово вошли российские десантники, совершив из Боснии «бросок на Приштину» (в 2003 году российские миротворцы покинули регион)
На фото: солдаты Освободительной армии Косово в пригороде Приштины, 21 февраля 1999 года

Фото: Reuters

Одновременно при посредничестве ООН начались переговоры о статусе региона&lt;br>На фото: расстрелянные сербскими силовиками албанцы, предположительно, солдаты Освободительной армии Косово, 29 января 1999 года

Одновременно при посредничестве ООН начались переговоры о статусе региона
На фото: расстрелянные сербскими силовиками албанцы, предположительно, солдаты Освободительной армии Косово, 29 января 1999 года

Фото: Reuters

Представитель ООН по бывшей Югославии Иржи Динстбир: «Война НАТО против Югославии не решила проблем, а только умножила их число. Представления, что с помощью войны можно поставить на колени Милошевича и создать предпосылки для демократического развития Югославии, оказались полностью абсурдными»&lt;br>На фото: женщина-албанка плачет перед сгоревшим домом своего дяди, подожженным сербскими войсками

Представитель ООН по бывшей Югославии Иржи Динстбир: «Война НАТО против Югославии не решила проблем, а только умножила их число. Представления, что с помощью войны можно поставить на колени Милошевича и создать предпосылки для демократического развития Югославии, оказались полностью абсурдными»
На фото: женщина-албанка плачет перед сгоревшим домом своего дяди, подожженным сербскими войсками

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

«Этническая граница» Косово проходит по реке Ибар, которая делит город Митровица на две части — сербскую и албанскую&lt;br>На фото: взрыв в Приштине после ракетного удара НАТО, 25 марта 1999 года

«Этническая граница» Косово проходит по реке Ибар, которая делит город Митровица на две части — сербскую и албанскую
На фото: взрыв в Приштине после ракетного удара НАТО, 25 марта 1999 года

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Бывший президент Сербии Томислав Николич, начинавший свою политическую карьеру как радикальный националист, не допускавший никаких уступок по косовскому вопросу, заявлял: «Меня никогда не признают президентом в Приштине»&lt;br>На фото: албанские беженцы на пути в Македонию, 30 марта 1999 года

Бывший президент Сербии Томислав Николич, начинавший свою политическую карьеру как радикальный националист, не допускавший никаких уступок по косовскому вопросу, заявлял: «Меня никогда не признают президентом в Приштине»
На фото: албанские беженцы на пути в Македонию, 30 марта 1999 года

Фото: Reuters

В трех южных общинах Сербии — Прешево, Медведжа и Буяновац — живут почти 60 тыс. албанцев. После фактического отделения Косово в этих районах разгорелась партизанская война. Против сербской полиции действовала сепаратистская Армия освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца, состоявшая в основном из бывших боевиков Армии освобождения Косово. Столкновения продолжались до мая 2001 года&lt;br>На фото: албанские беженцы на пути в Македонию, 31 марта 1999 года

В трех южных общинах Сербии — Прешево, Медведжа и Буяновац — живут почти 60 тыс. албанцев. После фактического отделения Косово в этих районах разгорелась партизанская война. Против сербской полиции действовала сепаратистская Армия освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца, состоявшая в основном из бывших боевиков Армии освобождения Косово. Столкновения продолжались до мая 2001 года
На фото: албанские беженцы на пути в Македонию, 31 марта 1999 года

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Не все просто и с северным Косово. Хотя подавляющее большинство населения там составляют сербы, существует один крупный албанский анклав&lt;br>На фото: албанские беженцы столпились перед македонскими полицейскими в буферной зоне, 1 апреля 1999 года

Не все просто и с северным Косово. Хотя подавляющее большинство населения там составляют сербы, существует один крупный албанский анклав
На фото: албанские беженцы столпились перед македонскими полицейскими в буферной зоне, 1 апреля 1999 года

Фото: Reuters

Даже спустя много лет после активной фазы конфликта в Косово край характеризуется высоким уровнем преступности и большой долей теневой экономики&lt;br>На фото: косовские беженцы в очереди на регистрацию к палатке Красного Креста, 2 апреля 1999 года

Даже спустя много лет после активной фазы конфликта в Косово край характеризуется высоким уровнем преступности и большой долей теневой экономики
На фото: косовские беженцы в очереди на регистрацию к палатке Красного Креста, 2 апреля 1999 года

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

В 2004 году ситуация в Косово вновь резко обострилась. Там произошли кровопролитные столкновения между албанцами и сербами — самые крупные с момента окончания войны 1999 года. Поводом для столкновений послужила гибель трех албанских подростков, которые накануне утонули в Ибре. Албанские СМИ тут же сообщили, что подростков в реку загнали сербские дети из соседнего села. Очень быстро беспорядки распространились почти на все Косово. Они показали, что до решения едва ли не самой острой проблемы в Европе еще далеко&lt;br>На фото: лагерь беженцев в Чегране, Македония, 7 мая 1999 года

В 2004 году ситуация в Косово вновь резко обострилась. Там произошли кровопролитные столкновения между албанцами и сербами — самые крупные с момента окончания войны 1999 года. Поводом для столкновений послужила гибель трех албанских подростков, которые накануне утонули в Ибре. Албанские СМИ тут же сообщили, что подростков в реку загнали сербские дети из соседнего села. Очень быстро беспорядки распространились почти на все Косово. Они показали, что до решения едва ли не самой острой проблемы в Европе еще далеко
На фото: лагерь беженцев в Чегране, Македония, 7 мая 1999 года

Фото: Reuters

Бывший президент Сербии Слободан Милошевич был арестован 1 апреля 2001 года и передан Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии. 11 марта 2006 года он скончался от инфаркта в Гаагской тюрьме, а судебный процесс так и не был закончен&lt;br>На фото: косовские албанцы приветствуют британские войска в пригороде Приштины, 12 июня 1999 года

Бывший президент Сербии Слободан Милошевич был арестован 1 апреля 2001 года и передан Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии. 11 марта 2006 года он скончался от инфаркта в Гаагской тюрьме, а судебный процесс так и не был закончен
На фото: косовские албанцы приветствуют британские войска в пригороде Приштины, 12 июня 1999 года

Фото: Reuters

В 2008 году главный прокурор международного трибунала по бывшей Югославии Карла дель Понте написала книгу «Охота: я и военные преступники». Она подробно рассказала о похищении албанцами в 1999 году 300 сербов, впервые сообщив о фактах похищения людей с целью продажи их внутренних органов. В 2010-м в Косове была раскрыта сеть «черных трансплантологов». Косовские власти категорически отвергли все обвинения в торговле человеческими органами&lt;br>На фото: косовские беженцы в очереди за едой в македонском лагере, 3 апреля 1999 года

В 2008 году главный прокурор международного трибунала по бывшей Югославии Карла дель Понте написала книгу «Охота: я и военные преступники». Она подробно рассказала о похищении албанцами в 1999 году 300 сербов, впервые сообщив о фактах похищения людей с целью продажи их внутренних органов. В 2010-м в Косове была раскрыта сеть «черных трансплантологов». Косовские власти категорически отвергли все обвинения в торговле человеческими органами
На фото: косовские беженцы в очереди за едой в македонском лагере, 3 апреля 1999 года

Фото: Reuters

В 2011 году в Сербии был арестован последний обвиняемый Гаагским трибуналом в военных преступлениях на территории бывшей Югославии — экс-президент самопровозглашенной республики Сербская Краина Горан Хаджич&lt;br>На фото: британский десантник в Приштине, 1 июля 1999 года

В 2011 году в Сербии был арестован последний обвиняемый Гаагским трибуналом в военных преступлениях на территории бывшей Югославии — экс-президент самопровозглашенной республики Сербская Краина Горан Хаджич
На фото: британский десантник в Приштине, 1 июля 1999 года

Фото: Reuters

Арестовав Хаджича, Белград выполнил все свои обязательства перед трибуналом и получил в итоге статус кандидата в члены Евросоюза. Но, как заявлял «Ъ» источник в дипломатических кругах ЕС, членство Сербии в Евросоюзе нереально без признания Белградом Косово&lt;br>На фото: девушка-албанка в пригороде Приштины, 18 июня 1999 года

Арестовав Хаджича, Белград выполнил все свои обязательства перед трибуналом и получил в итоге статус кандидата в члены Евросоюза. Но, как заявлял «Ъ» источник в дипломатических кругах ЕС, членство Сербии в Евросоюзе нереально без признания Белградом Косово
На фото: девушка-албанка в пригороде Приштины, 18 июня 1999 года

Фото: Reuters

В Евросоюзе придают важное значение интеграции в его ряды Сербии. Белграду принадлежит едва ли не ключевая роль на Западных Балканах, и от его позиции и политики во многом зависит стабильность региона. Во всяком случае, югославские войны 90-х годов прошлого века наглядно это продемонстрировали&lt;br>На фото: французские военные задерживают албанца-демонстранта в Митровице, 7 августа 1999 года

В Евросоюзе придают важное значение интеграции в его ряды Сербии. Белграду принадлежит едва ли не ключевая роль на Западных Балканах, и от его позиции и политики во многом зависит стабильность региона. Во всяком случае, югославские войны 90-х годов прошлого века наглядно это продемонстрировали
На фото: французские военные задерживают албанца-демонстранта в Митровице, 7 августа 1999 года

Фото: Lefteris Pitarakis / AP

О провозглашении независимости Косово от Сербии было объявлено 17 февраля 2008 года. Мировая реакция на это была бурной. Уже на следующий день о признании независимости или о готовности сделать это в ближайшее время заявили ведущие страны Запада. Лишь 3 из 27 стран Евросоюза — Кипр, Испания и Румыния — решительно выступили против&lt;br>На фото: человеческие кости возле братской могилы на западе Косово

О провозглашении независимости Косово от Сербии было объявлено 17 февраля 2008 года. Мировая реакция на это была бурной. Уже на следующий день о признании независимости или о готовности сделать это в ближайшее время заявили ведущие страны Запада. Лишь 3 из 27 стран Евросоюза — Кипр, Испания и Румыния — решительно выступили против
На фото: человеческие кости возле братской могилы на западе Косово

Фото: Reuters

Вслед за этим по большей части территории Косово прокатилась волна празднеств, а по Сербии и тем районам Косово, где большинство населения составляют сербы,— волна протестов&lt;br>На фото: похороны учителя в Косово, 1999 год

Вслед за этим по большей части территории Косово прокатилась волна празднеств, а по Сербии и тем районам Косово, где большинство населения составляют сербы,— волна протестов
На фото: похороны учителя в Косово, 1999 год

Фото: Reuters

Протесты часто сопровождались погромами представительств тех стран, которые объявили о признании независимости Косово&lt;br>На фото: женщина плачет на похоронах мужа, Косово, январь 1999 года

Протесты часто сопровождались погромами представительств тех стран, которые объявили о признании независимости Косово
На фото: женщина плачет на похоронах мужа, Косово, январь 1999 года

Фото: Reuters

«Всякое государство, которое решает признать незаконно провозглашенное государство Косово, не может рассчитывать на хорошие отношения с Сербией»,— заявлял глава МИД Сербии Вук Еремич в 2008 году&lt;br>На фото: колонна российской боевой техники совершает марш в направлении Косово для выполнения миротворческой миссии под эгидой ООН, 19 июля 1999 года

«Всякое государство, которое решает признать незаконно провозглашенное государство Косово, не может рассчитывать на хорошие отношения с Сербией»,— заявлял глава МИД Сербии Вук Еремич в 2008 году
На фото: колонна российской боевой техники совершает марш в направлении Косово для выполнения миротворческой миссии под эгидой ООН, 19 июля 1999 года

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

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Косово получило статус автономии в составе Сербии, входившей в Социалистическую Федеративную Республику Югославия, в 1945 году. В 1989 году президент Сербии Слободан Милошевич провел конституционную реформу, лишившую край элементов государственности. В ответ в 1991 году косовские албанцы провозгласили Республику Косово. В 1992 году ее президентом избрали Ибрагима Ругову
На фото: албанец смотрит через пулевое отверстие в окне автобуса в деревне Лапушник в 20 км от столицы Косово Приштины, 11 мая 1998 года

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

В середине 90-х начались столкновения сербской армии и полиции с Армией освобождения Косово. 28 февраля 1998 года Армия освобождения Косова объявила о начале вооруженной борьбы за независимость края
На фото: истребитель югославских МиГ-29

Фото: Sasa Radic / AP

После того как сепаратисты стали нападать на полицейских, спецслужбы начали операцию в районе селения Дреница. В ходе боевых действий был убит один из лидеров АОК Адем Яшари, а кроме него — 82 местных жителя, включая не менее 20 женщин и детей. Это трагическое событие привлекло внимание всего мира к ситуации в регионе
На фото: село Ада, 10 км от Приштины, 29 июня 1998 года

Фото: Reuters

Вскоре число жертв войны в Косово оценивалось уже в 1 тыс. человек. Более 230 тыс. беженцев покинули регион
На фото: сербские мужчины встречают своих жен после возвращения с фронтовых позиций в косовском селе Белика, 15 июля 1998 года

Фото: Reuters

Страны НАТО требовали от властей Югославии прекратить огонь. Только после приказа альянса о начале воздушной операции на территории страны Белград объявил об отводе военных
На фото: солдаты югославской армии, 9 августа 1998 год

Фото: Reuters

Однако перемирие оказалось недолгим. Военная операция возобновилась. 15 января 1999 года в селе Рачак в ходе спецоперации против албанских боевиков погибли 40 человек. Согласно выводам Европейской комиссии, все они не были комбатантами
На фото: девочка, убитая в ходе перестрелки Освободительной армии Косово с пограничниками, 23 октября 1998 года. Она и члены ее семьи были расстреляны после того, как решили вернуться из Албании в Косово, в момент, когда пересекали границу

Фото: Reuters

На Гаагском суде президент Югославии Слободан Милошевич заявлял, что «в Рачаке не было никаких массовых убийств», а «расстрел мирных жителей был инсценирован албанскими боевиками»
На фото: солдат Освободительной армии Косово, 6 ноября 1998 года

Фото: David Brauchli / AP

18 марта 1999 года страны НАТО, заявив о «гуманитарной катастрофе», потребовали ввести в край военный контингент. Их проект соглашения, в том числе, предусматривал полную политическую автономию Косово и вывод оттуда югославских силовиков. Окончательный статус Косово предлагалось определить «волей народа». 23 марта Югославия выступила против ввода сил НАТО. Обвинив Слободана Милошевича в военных преступлениях, 24 марта 1999 года войска НАТО начали бомбить территорию Югославии
На фото: танки югославской армии едут в Приштину, чтобы спасти захваченных в плен сепаратистами солдат, 9 января 1999 года

Фото: Radu Sigheti / Reuters

24 марта 1999 года началась операция «Союзная сила», которая стала одной из первых реальных военных операций НАТО
На фото: бомбардировщик ВВС США B-52, октябрь 1999 года

Фото: Reuters

В ходе операции, которая длилась 11 недель, силы НАТО нанесли по Югославии более 2 тыс. авиаударов и израсходовали 420 тыс. боеприпасов. Часть бомб, которые использовали войска, была начинена обедненным ураном. Жертвами бомбардировок стали около 2 тыс. мирных граждан и 1 тыс. военных, более 5 тыс. человек были ранены, 1 тыс. пропала без вести
На фото: солдаты Освободительной армии Косово, город Подуево, 28 января 1999 года

Фото: Reuters

10 июня Сербия согласилась вывести войска из Косово. В регион ввели KFOR — международные миротворческие силы под эгидой НАТО. Однако первыми на территорию Косово вошли российские десантники, совершив из Боснии «бросок на Приштину» (в 2003 году российские миротворцы покинули регион)
На фото: солдаты Освободительной армии Косово в пригороде Приштины, 21 февраля 1999 года

Фото: Reuters

Одновременно при посредничестве ООН начались переговоры о статусе региона
На фото: расстрелянные сербскими силовиками албанцы, предположительно, солдаты Освободительной армии Косово, 29 января 1999 года

Фото: Reuters

Представитель ООН по бывшей Югославии Иржи Динстбир: «Война НАТО против Югославии не решила проблем, а только умножила их число. Представления, что с помощью войны можно поставить на колени Милошевича и создать предпосылки для демократического развития Югославии, оказались полностью абсурдными»
На фото: женщина-албанка плачет перед сгоревшим домом своего дяди, подожженным сербскими войсками

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

«Этническая граница» Косово проходит по реке Ибар, которая делит город Митровица на две части — сербскую и албанскую
На фото: взрыв в Приштине после ракетного удара НАТО, 25 марта 1999 года

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Бывший президент Сербии Томислав Николич, начинавший свою политическую карьеру как радикальный националист, не допускавший никаких уступок по косовскому вопросу, заявлял: «Меня никогда не признают президентом в Приштине»
На фото: албанские беженцы на пути в Македонию, 30 марта 1999 года

Фото: Reuters

В трех южных общинах Сербии — Прешево, Медведжа и Буяновац — живут почти 60 тыс. албанцев. После фактического отделения Косово в этих районах разгорелась партизанская война. Против сербской полиции действовала сепаратистская Армия освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца, состоявшая в основном из бывших боевиков Армии освобождения Косово. Столкновения продолжались до мая 2001 года
На фото: албанские беженцы на пути в Македонию, 31 марта 1999 года

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Не все просто и с северным Косово. Хотя подавляющее большинство населения там составляют сербы, существует один крупный албанский анклав
На фото: албанские беженцы столпились перед македонскими полицейскими в буферной зоне, 1 апреля 1999 года

Фото: Reuters

Даже спустя много лет после активной фазы конфликта в Косово край характеризуется высоким уровнем преступности и большой долей теневой экономики
На фото: косовские беженцы в очереди на регистрацию к палатке Красного Креста, 2 апреля 1999 года

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

В 2004 году ситуация в Косово вновь резко обострилась. Там произошли кровопролитные столкновения между албанцами и сербами — самые крупные с момента окончания войны 1999 года. Поводом для столкновений послужила гибель трех албанских подростков, которые накануне утонули в Ибре. Албанские СМИ тут же сообщили, что подростков в реку загнали сербские дети из соседнего села. Очень быстро беспорядки распространились почти на все Косово. Они показали, что до решения едва ли не самой острой проблемы в Европе еще далеко
На фото: лагерь беженцев в Чегране, Македония, 7 мая 1999 года

Фото: Reuters

Бывший президент Сербии Слободан Милошевич был арестован 1 апреля 2001 года и передан Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии. 11 марта 2006 года он скончался от инфаркта в Гаагской тюрьме, а судебный процесс так и не был закончен
На фото: косовские албанцы приветствуют британские войска в пригороде Приштины, 12 июня 1999 года

Фото: Reuters

В 2008 году главный прокурор международного трибунала по бывшей Югославии Карла дель Понте написала книгу «Охота: я и военные преступники». Она подробно рассказала о похищении албанцами в 1999 году 300 сербов, впервые сообщив о фактах похищения людей с целью продажи их внутренних органов. В 2010-м в Косове была раскрыта сеть «черных трансплантологов». Косовские власти категорически отвергли все обвинения в торговле человеческими органами
На фото: косовские беженцы в очереди за едой в македонском лагере, 3 апреля 1999 года

Фото: Reuters

В 2011 году в Сербии был арестован последний обвиняемый Гаагским трибуналом в военных преступлениях на территории бывшей Югославии — экс-президент самопровозглашенной республики Сербская Краина Горан Хаджич
На фото: британский десантник в Приштине, 1 июля 1999 года

Фото: Reuters

Арестовав Хаджича, Белград выполнил все свои обязательства перед трибуналом и получил в итоге статус кандидата в члены Евросоюза. Но, как заявлял «Ъ» источник в дипломатических кругах ЕС, членство Сербии в Евросоюзе нереально без признания Белградом Косово
На фото: девушка-албанка в пригороде Приштины, 18 июня 1999 года

Фото: Reuters

В Евросоюзе придают важное значение интеграции в его ряды Сербии. Белграду принадлежит едва ли не ключевая роль на Западных Балканах, и от его позиции и политики во многом зависит стабильность региона. Во всяком случае, югославские войны 90-х годов прошлого века наглядно это продемонстрировали
На фото: французские военные задерживают албанца-демонстранта в Митровице, 7 августа 1999 года

Фото: Lefteris Pitarakis / AP

О провозглашении независимости Косово от Сербии было объявлено 17 февраля 2008 года. Мировая реакция на это была бурной. Уже на следующий день о признании независимости или о готовности сделать это в ближайшее время заявили ведущие страны Запада. Лишь 3 из 27 стран Евросоюза — Кипр, Испания и Румыния — решительно выступили против
На фото: человеческие кости возле братской могилы на западе Косово

Фото: Reuters

Вслед за этим по большей части территории Косово прокатилась волна празднеств, а по Сербии и тем районам Косово, где большинство населения составляют сербы,— волна протестов
На фото: похороны учителя в Косово, 1999 год

Фото: Reuters

Протесты часто сопровождались погромами представительств тех стран, которые объявили о признании независимости Косово
На фото: женщина плачет на похоронах мужа, Косово, январь 1999 года

Фото: Reuters

«Всякое государство, которое решает признать незаконно провозглашенное государство Косово, не может рассчитывать на хорошие отношения с Сербией»,— заявлял глава МИД Сербии Вук Еремич в 2008 году
На фото: колонна российской боевой техники совершает марш в направлении Косово для выполнения миротворческой миссии под эгидой ООН, 19 июля 1999 года

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

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