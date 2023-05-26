Косовские мэры приступили к работе с помощью спецсредств

Ситуация на севере Косово, населенном преимущественно сербами, в пятницу обострилась. Косовская полиция разогнала с помощью спецсредств группу сербов, пытавшихся не допустить в здания местных администраций мэров-албанцев, вступивших накануне в должность. В ответ президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении армии в повышенную боеготовность и ее выдвижении к границе в Косово. Все это произошло в канун организованного властями Сербии вечером в пятницу масштабного митинга в Белграде, призванного сбить массовые протесты оппозиции, которые уже три недели потрясают сербскую столицу. С подробностями — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Столкновения между косовской полицией и местными жителями произошли в Звечане, городе с преимущественно сербским населением Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj Полицейский автомобиль, поврежденный в ходе столкновений в городе Звечане Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj Власти Косово направили подразделения полиции в сербские города на севере края Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj Офицер косовской полиции возле муниципального здания в Звечане Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj Сотрудники полиции Косово патрулируют улицы после столкновений с местными сербами Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj Сгоревший автомобиль в Звечане, городе с преимущественно сербским населением Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj Сербские флаги в городе Звечане, жители которого пытались не допустить в офис избранного мэра-албанца Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj Следующая фотография 1 / 7 Столкновения между косовской полицией и местными жителями произошли в Звечане, городе с преимущественно сербским населением Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj Полицейский автомобиль, поврежденный в ходе столкновений в городе Звечане Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj Власти Косово направили подразделения полиции в сербские города на севере края Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj Офицер косовской полиции возле муниципального здания в Звечане Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj Сотрудники полиции Косово патрулируют улицы после столкновений с местными сербами Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj Сгоревший автомобиль в Звечане, городе с преимущественно сербским населением Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj Сербские флаги в городе Звечане, жители которого пытались не допустить в офис избранного мэра-албанца Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Обострение ситуации на севере Косово было предсказуемым — об опасности такого развития событий «Ъ» писал 25 мая. Накануне приняли присягу и вступили в должность мэры всех четырех северных городов, которые победили на выборах, прошедших из-за сербского бойкота при рекордно низкой явке всего в 3,5%. В ответ лидеры косовских сербов предупредили, что «оккупации севера» не допустят и «с 1 июня будут защищать себя от репрессии косовских властей всеми средствами».

Действовать местные сербы начали уже в пятницу, они заблокировали доступ в здания городских администраций намеревавшимся попасть туда новоизбранным мэрам.

На помощь градоначальникам пришла полиция, разогнавшая толпу в том числе с использованием слезоточивого газа и шумовых гранат. Косовские власти назвали случившееся атакой на конституционный порядок, обвинили в беспорядках «криминальные структуры» и возложили ответственность на Сербию.

Реакция Белграда на события на севере Косово оказалась крайне решительной. Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении армии в высшую степень боеготовности, а министр обороны Милош Вучевич сообщил, что армии приказано «срочно выдвигаться» в сторону границы с Косово.

В последнее время региональные эксперты не исключали, что в складывающейся сегодня на севере Косово ситуации обе стороны играют на обострение. «Создается впечатление, что Косово и Сербия хотели бы избежать реализации Соглашения о нормализации взаимных отношений,— говорил директор сербского Центра региональных проблем Александр Попов.— Вучича сотрясают массовые протесты, и он заинтересован в переключении внимания на север Косово, чтобы сказать оппозиции: вы здесь ослабляете Сербию, а на севере Косово сербы под угрозой».

Приказ сербского президента о приведении армии в высшую степень боеготовности в ответ на события на севере Косово последовал за несколько часов до организованного властями страны в пятницу вечером в Белграде грандиозного митинга — по словам президента Вучича, «самого большого в истории Сербии». Сербские власти рассчитывают сбить массовые протесты, которые уже три недели потрясают столицу страны, и обвинить оппозицию в подготовке «цветной революции». И здесь жесткая позиция руководства в отношении происходящего на севере Косово может оказаться весьма кстати.