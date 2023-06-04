Белград и Приштину втискивают в формулу

ЕС и США выработали формулу разрешения кризиса на севере Косово, который вылился в кровопролитные столкновения сербов с косовской полицией и натовскими военными из состава KFOR. В ее основе — проведение на севере новых выборов с непременным сербским участием. Добиться от лидеров Сербии и Косово принятия и реализации формулы предстоит эмиссарам ЕС и США на Балканах Мирославу Лайчаку и Гейбриелу Эскобару, которые на начинающейся неделе посетят Белград и Приштину. Европейские дипломатические источники “Ъ” считают, что «от исхода их миссии во многом зависит судьба нормализации отношений между Сербией и Косово». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащие контингента KFOR возле здания муниципалитета города Лепосавич на севере Косово

Фото: Ognen Teofilovski, Reuters Военнослужащие контингента KFOR возле здания муниципалитета города Лепосавич на севере Косово

Фото: Ognen Teofilovski, Reuters

Приезд на Балканы эмиссаров ЕС и США, которые едва ли не впервые отправляются в совместное турне, анонсировал в конце минувшей недели президент Сербии Александр Вучич. «Не знаю, кто и что там придумал в качестве выхода (из ситуации на севере Косово.— “Ъ”). Буду знать только после понедельника, когда выслушаю Лайчака и Эскобара»,— заявил сербский лидер в интервью телевидению Prva.

Впрочем, Александр Вучич явно лукавил, утверждая, что не знает о содержании предложения, с которым едут эмиссары ЕС и США. Формула, которую Запад предлагает для разрешения нынешнего кризиса на севере Косово, в общих чертах стала известна накануне.

На встрече с косовским президентом Вьосой Османи в ходе состоявшегося 1 июня в Молдавии саммита Европейского политического сообщества немецкий канцлер Олаф Шольц и французский президент Эмманюэль Макрон предложили в качестве выхода из сложившей на севере Косово взрывоопасной ситуации провести там новые выборы.

Прошедшее 23 апреля голосование местные сербы по договоренности с Белградом бойкотировали, в результате чего явка составила всего 3,5%, а мэрами всех четырех северных городов с преимущественно сербским населением стали албанцы, которых сербы признавать отказались. Попытка косовских властей провести с помощью полиции новых градоначальников в здания горадминистраций привела к кровопролитным столкновениям.

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Франко-немецкое предложение конкретизировал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он сформулировал его в виде трех требований: новые выборы на севере, обеспечение участия в них косовских сербов, начало работы по формированию Сообщества сербских муниципалитетов.

А в конце недели западную формулу по Косово дополнил заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер, который провел телефонные разговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и косовским премьером Альбином Курти. По информации из Белого дома, он призвал Белград отвести войска от косовской границы и снизить степень их боеготовности, а также повлиять на протестующих на севере Косово сербов, чтобы те не прибегали к насильственным формам протеста. Приштине предложено обеспечить работу избранных мэров вне зданий администраций, отвести от этих зданий полицию и начать подготовку новых выборов на севере.

Так что основное содержание формулы ЕС и США по разрешению кризиса на севере Косово и сербскому, и косовскому руководству должно быть известно. Более того, в Приштине уже дали понять, что к проведению новых выборов готовы, поэтому прибывающим в Сербию и Косово европейскому и американскому эмиссарам предстоит согласовать пути реализации формулы. А это — самое сложное.

Перед визитом Мирослава Лайчака и Гейбриела Эскобара США и ЕС провели мощную дипломатическую артподготовку. Помимо Джона Файнера с сербским и косовским лидерами пообщались сразу несколько высокопоставленных американских и европейских чиновников и политиков. С Александром Вучичем, по его собственному признанию, связались спецпредставитель ЕС по вопросу санкций Дэвид О’Салливан, специальный советник Госдепа США Дерек Шолле и американский посол в Белграде Кристофер Хилл. Альбин Курти поведал о разговорах с американскими сенаторами Крисом Мэрфи, Питом Рикеттсом и Джинн Шейхин.

Наконец, в субботу Евросоюз выступил со специальным заявлением, в котором призвал Косово и Сербию «незамедлительно и безусловно принять меры по деэскалации, прекратить использование конфронтационной риторики и воздержаться от каких-либо несогласованных акций».

ЕС предупредил Белград и Приштину: неудача урегулирования обстановки на севере Косово будет иметь для них негативные последствия и Евросоюз в этом плане готов к самым решительным мерам.

Решительный настрой Запада и его стремление как можно скорее остановить всплеск конфронтации на севере Косово европейские дипломатические источники “Ъ” объясняют «важностью момента». И поясняют: «От исхода нынешней миссии спецпредставителей ЕС и США во многом зависит судьба нормализации отношений между Сербией и Косово».