Что позволяют себе эти двое

Комитет по обороне Палаты представителей США разработал поправки к оборонному бюджету на 2024 год, обязывающие Пентагон информировать законодателей о сотрудничестве России и Китая в ядерной сфере. Такие сведения могут быть использованы конгрессменами в том числе для введения новых санкций. Ранее власти США заявили о готовности без предварительных условий и проволочек начать с РФ и КНР консультации о контроле над ядерными вооружениями, однако пока перспективы этой инициативы неясны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Подкомитет по стратегическим вооружениям комитета по обороне Палаты представителей США обнародовал свои поправки к бюджету Пентагона на 2024 год. Одна из них касается сотрудничества России и Китая в военно-ядерной сфере: американские законодатели хотят, чтобы военные информировали их обо всех случаях «значимого в военном отношении сотрудничества», в том числе об «оказании (Москвой и Пекином.— “Ъ”) помощи друг другу в усилении их ядерных вооружений». От Пентагона конгрессмены ждут описания такого взаимодействия, а также его последствий для США.

В законопроекте не уточняется, для чего законодателям подобные сведения, однако такие данные могут быть использованы в том числе для инициирования новых санкций в отношении физических и юридических лиц.

При этом из-за размытости предложенных формулировок любая существующая форма российско-китайского взаимодействия в военно-технической или ядерной сферах может быть приведена к формулировке о «значимом в военном отношении сотрудничестве» и «помощи друг другу в усилении ядерных вооружений».

В доктринальных документах, принятых при администрации Джо Байдена, Россия и Китай названы главными угрозами национальной безопасности США. На минувшей неделе председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сказал, что если в период холодной войны было две «великие державы», а после ее окончания США некоторое время были «единственной сверхдержавой», то сейчас «геополитическая ситуация меняется». «Становится все более ясно, что речь идет о многополярной среде с как минимум тремя великими державами: США, Россией и Китаем»,— заявил он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, в свою очередь, констатировал, что укрепление сотрудничества в оборонной сфере между Россией и Китаем вызывает обеспокоенность у членов Североатлантического альянса. «Китай и Россия становятся все ближе и ближе, они только что провели большие военно-морские учения»,— заявил он, назвав такое взаимодействие Москвы и Пекина «вызовом» для НАТО.

В начале июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о готовности Вашингтона начать без промедления и предусловий консультации с Россией и Китаем по контролю над ядерными вооружениями (см. “Ъ” от 3 июня). С Москвой Вашингтон хотел бы обсудить договоренности, которые могли бы прийти на смену парализованному двустороннему Договору о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в 2026 году. Пекин Вашингтон хотел в целом бы привлечь к контролю над ядерными вооружениями. По словам Джейка Салливана, Китай идет к тому, чтобы к 2035 году обладать 1,5 тыс. ядерных боезарядов, что приблизит его арсенал к потенциалу США и России.

«И если Россия угрожает выйти из-за стола переговоров, то Китай до сих пор предпочитает вовсе не садиться за него»,— заявил советник Белого дома, дав понять, что США такой расклад категорически не устраивает.

При этом из его выступления следует, что, в отличие от экс-президента США Дональда Трампа, нынешняя администрация более не рассчитывает на трехсторонние переговоры с участием США, РФ и КНР, а готова вести их параллельно на двух отдельных треках.

В Кремле инициативу Вашингтона назвали «важной и позитивной», добавив, что «Россия открыта к диалогу». В МИД РФ же заявили, что не увидели готовности США ради сохранения контроля над вооружениями отказаться от цели нанести России «стратегическое поражение», и предупредили, что перенести успешный опыт сотрудничества Москвы и Вашингтона в период холодной войны на сегодняшние реалии не получится (см. “Ъ” от 5 июня). Официальные лица КНР субстантивной оценки обнародованным Джейком Салливаном предложениям пока не давали. Как ожидается, этот вопрос будет одним из ключевых в ходе намеченного на 18 июня визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена (см. “Ъ” от 10 июня).

По оценке Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), США в 2022 году потратили на укрепление своего ядерного арсенала $43,7 млрд, Китай — $11,7 млрд, а Россия — $9,6 млрд.

Россия и Китай укрепляют сотрудничество в оборонной сфере уже на протяжении нескольких лет. Среди прочего РФ помогла КНР создать систему предупреждения о ракетном нападении. На прошлой неделе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел переговоры с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Лю Чжэньли, в ходе которых заявил, что «практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил России и Китая должна оставаться важным направлением дальнейшей деятельности» двух стран. Накануне ВКС России и ВВС Китая провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6К ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана. Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила около восьми часов»,— сообщили в Минобороны РФ, добавив, что эти действия не были направлены против третьих стан.

Как ожидается, комитет по обороне Палаты представителей США и аналогичная структура в Сенате представят свои предложения по поправкам к военному бюджету на следующей неделе. Голосование по ним состоится до конца лета.

Елена Черненко