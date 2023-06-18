Коммунисты выдвинули на выборы губернатора Воронежской области главу обкома Андрея Рогатнева

Воронежское областное отделение КПРФ 17 июня на 50-й внеочередной конференции выдвинуло на губернаторские выборы первого секретаря обкома и главу фракции коммунистов в облдуме Андрея Рогатнева. Об этом сообщили в партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кандидатуру Андрея Рогатнева рекомендовал центральный комитет КПРФ. Ее единогласным решением делегатов включили в бюллетень для тайного голосования. По итогам господина Рогатнева поддержали 65 из 68 участников конференции.

Андрею Рогатневу 56 лет. Он родился в Воронеже в семье рабочих. В 1983–1984 годах работал старшим пионервожатым средней школы №23. С 1984 по 1986 годы служил в армии. В 1991 году окончил Воронежский государственный педагогический институт и получил квалификацию «учитель истории и обществоведения, методист по воспитательной работе», в 1999 году — курсы антикризисных (арбитражных) управляющих, в 2003 году — Российскую академия государственной службы при президенте РФ с квалификацией «юрист». Работал методистом, заместителем директора Дома пионеров и учащихся Железнодорожного района Воронежа; музыкальным редактором радиокомпании «Интекс»; редактором радиокомпании «Политекс»; товароведом в городском универмаге «Утюжок»; помощником депутата Госдумы; секретарем обкома КПРФ по организационной работе. Избирался в райсовет Бутурлиновского муниципального района, а затем — в облдуму IV и VI созывов. Первым секретарем обкома стал 4711816 в начале 2021 года.

Выборы губернатора Воронежской области пройдут 10 сентября. Кроме того, в регионе впервые будет применено дистанционное электронное голосование — отдать свой голос на портале vybory.gov.ru и в мобильном приложении можно будет с 8 по 10 сентября.

В мае о выдвижении на второй срок заявил губернатор Александр Гусев. На тот момент среди потенциальных кандидатов также назывались депутат облдумы Павел Большов от ЛДПР, депутат Госдумы от СРЗП Дмитрий Кузнецов и депутат Поворинского райсовета от «Родины» Максим Гусев.

Об обвинениях в адрес Андрея Рогатнева читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Юбилей обкома отметился заявлением».

Александр Прытков

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