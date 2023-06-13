На выборах губернатора Воронежской области будет применено электронное дистанционное голосование с 8 по 10 сентября

Впервые на выборах в Воронежской области будет применено дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Такое решение приняла региональная избирательная комиссия по согласованию с ЦИК России.

Дистанционно проголосовать смогут избиратели, зарегистрированные на территории Воронежской области и имеющие подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Отдать свой голос таким образом можно на портале vybory.gov.ru и в мобильном приложении, которое будет доступно для скачивания в магазинах Rustore и NasStore.

ДЭГ касается региональных и муниципальных выборов, в том числе выборов губернатора. Онлайн-голосование запланировано в три дня с 8 по 10 сентября.

Ранее депутаты облдумы утвердили официальную дату обычного голосования на выборах губернатора. Они состоятся 10 сентября. Глава региона Александр Гусев выдвинулся на второй срок.

По данным осведомленных источников «Ъ», трехдневное ДЭГ также запланировано и на выборах губернатора Орловской области, где на второй срок идет коммунист Андрей Клычков. Пока облзибирком сообщил только об утверждении датой обычных выборов 10 сентября.

Подробнее о применении электронного голосования читайте в материале «Ъ» «И дольше суток длится ЕДГ».

Иван Недокопов

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