Александр Гусев, возглавляющий Воронежскую область с конца 2017 года, объявил о выдвижении на второй срок. Ему предстоит пройти процедуру внутрипартийного голосования в «Единой России». Конкурентами действующего главы региона на выборах в сентябре могут стать главы действующих партийных отделений парламентской оппозиции, среди которых есть два депутата Государственной думы. Эксперты называют разворачивающиеся события ожидаемыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гусев (слева) заявил об участии в праймериз «Единой России» для выдвижения на выборы губернатора Воронежской области

Фото: Пресс-служба Воронежского реготделения «Единой России» Александр Гусев (слева) заявил об участии в праймериз «Единой России» для выдвижения на выборы губернатора Воронежской области

Фото: Пресс-служба Воронежского реготделения «Единой России»

Александр Гусев вчера после заседания президиума регионального политического совета «Единой России» объявил о своем участии в сентябрьских выборах губернатора Воронежской области. Он возглавляет регион с конца 2017 года после ухода предыдущего губернатора Алексея Гордеева. На выборах в 2018-м господин Гусев одержал победу, набрав 72,52% голосов избирателей.

«Область развивается достаточно стабильно и поступательно, желания и возможности у меня поработать на благо региона есть,— сказал Александр Гусев.— База, которая сложилась на сегодня, позволяет мне достаточно уверенно принимать это решение и идти на предварительное голосование. Я человек командный, дисциплинированный. И если партийное руководство мне доверяет, то я постараюсь это доверие оправдать».

Для выдвижения на будущие выборы губернатора «Единая Россия» проведет процедуру предварительного голосования. Помимо Александра Гусева в ней примут участие руководитель управы Левобережного района Воронежа Вадим Башилов, глава администрации Рамонского района Роман Береснев и ректор Воронежского государственного педагогического университета Сергей Филоненко. По словам секретаря реготделения партии и спикера облдумы Владимира Нетесова, в предварительном голосовании «Единая Россия» выявляет наиболее достойных кандидатов, способных решать насущные проблемы людей. Опыт предшествующих выборов, по его мнению, стал тому наглядным доказательством.

Парламентская оппозиция, по информации «Ъ-Черноземье», готовится выдвинуть на выборы губернатора Воронежской области глав реготделений партий. Первый секретарь местного обкома КПРФ, депутат Андрей Рогатнев вчера подтвердил «Ъ-Черноземье» свои планы на участие в кампании. От более подробного комментария он воздержался, пояснив, что следует в Москву, на пленум центрального комитета партии.

Координатор реготделения ЛДПР и депутат облдумы Павел Большов сказал «Ъ-Черноземье», что его кандидатура находится на согласовании в высший совет партии и окончательное решение будет принято в скором времени. Также решение о кандидате принимает и партия «Новые люди», воронежское реготделение которой может возглавить депутат Государственной думы Антон Ткачев. Он вчера не ответил на вопрос «Ъ-Черноземье» о планах на выдвижение.

Среди потенциальных кандидатов есть еще один депутат Государственной думы — Дмитрий Кузнецов, который недавно возглавил воронежскую ячейку партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Его помощник Дмитрий Шуров сказал «Ъ-Черноземье», что парламентарий в начале июня планирует провести в Воронеже пресс-конференцию, на которой ему можно будет задать вопрос о планах на губернаторские выборы. О возможном кандидате на пост главы Воронежской области ранее заявляла и партия «Родина»: в губернаторы она планирует выдвинуть однофамильца Александра Гусева — депутата совета народных депутатов Поворинского муниципального района Максима Гусева.

Для выдвижения кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр. Контролирующая большинство муниципальных депутатов региона «Единая Россия» поможет пройти фильтр кандидатам от парламентской оппозиции. «"Единая Россия" — самая конструктивная партия, всем поможет»,— сказал собеседник «Ъ-Черноземье» в воронежском реготделении.

Глава реготделения «Единой России» Владимир Нетесов вчера выразил сомнение, что в выборах могут принять участие иногородние кандидаты, слабо известные в Воронежской области. «Все-таки выборы у нас субъектовые, логично, что их участники будут из региона. А там уж партии, конечно, сами решат на своих конференциях, кто их представит,— пояснил Владимир Нетесов.— Что касается кандидата от “Единой России”, официально он определится по итогам праймериз. Понятно, что Александр Викторович недавно получил высокие оценки своей работы на федеральном уровне. Он государственник, заинтересованный в технологическом прорыве региона. Но и его конкуренты по внутрипартийному голосованию — люди достойные, прекрасно проявившие себя на определенных направлениях. Уверен, во всех случаях жителям области будет из кого выбрать. Ну а в сентябре мы получим от граждан обратную связь: правильно ли развивается регион, в тех ли темпах, которые требуются? По итогам голосования, так сказать, сверим часы с избирателями».

Политолог Владимир Слатинов считает, что сообщение воронежского губернатора о выдвижении на второй срок было ожидаемым. «После встречи Александра Гусева с президентом РФ в начале мая стало понятно, что "ярлык" на второй срок от Кремля получен. Ожидание, конечно, затянулось — о желании руководить областью десять лет Александр Гусев говорил еще летом прошлого года, обещая определиться к его окончанию. Но на тот момент публичных сигналов из Кремля не поступило. Команда губернатора взялась "закрывать гештальт" с мэром Воронежа, в марте главой города был переизбран соратник Гусева Вадим Кстенин, а вся региональная команда находилась на низком старте для фактического начала губернаторской избирательной кампании. Публичная активность Гусева стала очень заметной. Подведенные итоги сложного 2022 года скорее говорили в пользу действующего главы региона, как и наличие относительной социальной стабильности и отсутствие крупных внутриэлитных конфликтов»,— резюмировал эксперт.

Выдвижение Александра Гусева на второй срок символично совпало с освобождением из СИЗО бывшего главного политтехнолога «Единой России» в Воронеже и депутата гордумы Романа Жогова. Под стражей он пробыл полгода по уголовному делу (ч. 4 ст. 159 УК РФ) об обмане своего коллеги и однопартийца Александра Провоторова, осужденного весной прошлого года за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Вчера господина Жогова перевели под домашний арест. После освобождения в зале суда Роман Жогов обсудил новости с «Ъ-Черноземье», отметив, что в этот раз он не сможет поучаствовать в предвыборной кампании.

Сергей Толмачев