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«Я человек командный, дисциплинированный»

Губернатор Воронежской области выдвинулся на второй срок

Александр Гусев, возглавляющий Воронежскую область с конца 2017 года, объявил о выдвижении на второй срок. Ему предстоит пройти процедуру внутрипартийного голосования в «Единой России». Конкурентами действующего главы региона на выборах в сентябре могут стать главы действующих партийных отделений парламентской оппозиции, среди которых есть два депутата Государственной думы. Эксперты называют разворачивающиеся события ожидаемыми.

Александр Гусев (слева) заявил об участии в праймериз «Единой России» для выдвижения на выборы губернатора Воронежской области

Александр Гусев (слева) заявил об участии в праймериз «Единой России» для выдвижения на выборы губернатора Воронежской области

Фото: Пресс-служба Воронежского реготделения «Единой России»

Александр Гусев (слева) заявил об участии в праймериз «Единой России» для выдвижения на выборы губернатора Воронежской области

Фото: Пресс-служба Воронежского реготделения «Единой России»

Александр Гусев вчера после заседания президиума регионального политического совета «Единой России» объявил о своем участии в сентябрьских выборах губернатора Воронежской области. Он возглавляет регион с конца 2017 года после ухода предыдущего губернатора Алексея Гордеева. На выборах в 2018-м господин Гусев одержал победу, набрав 72,52% голосов избирателей.

Как Александр Гусев поговорил с Владимиром Путиным

«Область развивается достаточно стабильно и поступательно, желания и возможности у меня поработать на благо региона есть,— сказал Александр Гусев.— База, которая сложилась на сегодня, позволяет мне достаточно уверенно принимать это решение и идти на предварительное голосование. Я человек командный, дисциплинированный. И если партийное руководство мне доверяет, то я постараюсь это доверие оправдать».

Для выдвижения на будущие выборы губернатора «Единая Россия» проведет процедуру предварительного голосования. Помимо Александра Гусева в ней примут участие руководитель управы Левобережного района Воронежа Вадим Башилов, глава администрации Рамонского района Роман Береснев и ректор Воронежского государственного педагогического университета Сергей Филоненко. По словам секретаря реготделения партии и спикера облдумы Владимира Нетесова, в предварительном голосовании «Единая Россия» выявляет наиболее достойных кандидатов, способных решать насущные проблемы людей. Опыт предшествующих выборов, по его мнению, стал тому наглядным доказательством.

Парламентская оппозиция, по информации «Ъ-Черноземье», готовится выдвинуть на выборы губернатора Воронежской области глав реготделений партий. Первый секретарь местного обкома КПРФ, депутат Андрей Рогатнев вчера подтвердил «Ъ-Черноземье» свои планы на участие в кампании. От более подробного комментария он воздержался, пояснив, что следует в Москву, на пленум центрального комитета партии.

Координатор реготделения ЛДПР и депутат облдумы Павел Большов сказал «Ъ-Черноземье», что его кандидатура находится на согласовании в высший совет партии и окончательное решение будет принято в скором времени. Также решение о кандидате принимает и партия «Новые люди», воронежское реготделение которой может возглавить депутат Государственной думы Антон Ткачев. Он вчера не ответил на вопрос «Ъ-Черноземье» о планах на выдвижение.

Среди потенциальных кандидатов есть еще один депутат Государственной думы — Дмитрий Кузнецов, который недавно возглавил воронежскую ячейку партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Его помощник Дмитрий Шуров сказал «Ъ-Черноземье», что парламентарий в начале июня планирует провести в Воронеже пресс-конференцию, на которой ему можно будет задать вопрос о планах на губернаторские выборы. О возможном кандидате на пост главы Воронежской области ранее заявляла и партия «Родина»: в губернаторы она планирует выдвинуть однофамильца Александра Гусева — депутата совета народных депутатов Поворинского муниципального района Максима Гусева.

Для выдвижения кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр. Контролирующая большинство муниципальных депутатов региона «Единая Россия» поможет пройти фильтр кандидатам от парламентской оппозиции. «"Единая Россия" — самая конструктивная партия, всем поможет»,— сказал собеседник «Ъ-Черноземье» в воронежском реготделении.

Глава реготделения «Единой России» Владимир Нетесов вчера выразил сомнение, что в выборах могут принять участие иногородние кандидаты, слабо известные в Воронежской области. «Все-таки выборы у нас субъектовые, логично, что их участники будут из региона. А там уж партии, конечно, сами решат на своих конференциях, кто их представит,— пояснил Владимир Нетесов.— Что касается кандидата от “Единой России”, официально он определится по итогам праймериз. Понятно, что Александр Викторович недавно получил высокие оценки своей работы на федеральном уровне. Он государственник, заинтересованный в технологическом прорыве региона. Но и его конкуренты по внутрипартийному голосованию — люди достойные, прекрасно проявившие себя на определенных направлениях. Уверен, во всех случаях жителям области будет из кого выбрать. Ну а в сентябре мы получим от граждан обратную связь: правильно ли развивается регион, в тех ли темпах, которые требуются? По итогам голосования, так сказать, сверим часы с избирателями».

Политолог Владимир Слатинов считает, что сообщение воронежского губернатора о выдвижении на второй срок было ожидаемым. «После встречи Александра Гусева с президентом РФ в начале мая стало понятно, что "ярлык" на второй срок от Кремля получен. Ожидание, конечно, затянулось — о желании руководить областью десять лет Александр Гусев говорил еще летом прошлого года, обещая определиться к его окончанию. Но на тот момент публичных сигналов из Кремля не поступило. Команда губернатора взялась "закрывать гештальт" с мэром Воронежа, в марте главой города был переизбран соратник Гусева Вадим Кстенин, а вся региональная команда находилась на низком старте для фактического начала губернаторской избирательной кампании. Публичная активность Гусева стала очень заметной. Подведенные итоги сложного 2022 года скорее говорили в пользу действующего главы региона, как и наличие относительной социальной стабильности и отсутствие крупных внутриэлитных конфликтов»,— резюмировал эксперт.

Выдвижение Александра Гусева на второй срок символично совпало с освобождением из СИЗО бывшего главного политтехнолога «Единой России» в Воронеже и депутата гордумы Романа Жогова. Под стражей он пробыл полгода по уголовному делу (ч. 4 ст. 159 УК РФ) об обмане своего коллеги и однопартийца Александра Провоторова, осужденного весной прошлого года за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Вчера господина Жогова перевели под домашний арест. После освобождения в зале суда Роман Жогов обсудил новости с «Ъ-Черноземье», отметив, что в этот раз он не сможет поучаствовать в предвыборной кампании.

Сергей Толмачев

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О чем Александр Гусев беседовал с журналистами

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Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Главным итогом года спецоперации господин Гусев назвал перемены в общественном сознании: «Мы видим запрос на консолидацию, мы видим, как люди откликаются на необходимость, а часто это их желание, помогать, участвовать в жизни государства более активно. Готов к открытому диалогу, к вашим вопросам, критике, предложениям»

Главным итогом года спецоперации господин Гусев назвал перемены в общественном сознании: «Мы видим запрос на консолидацию, мы видим, как люди откликаются на необходимость, а часто это их желание, помогать, участвовать в жизни государства более активно. Готов к открытому диалогу, к вашим вопросам, критике, предложениям»

Фото: Никита Пауков

Отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье» о строительстве новой базы Росгвардии в Воронеже, губернатор сообщил, что есть подтверждение федерального руководства ведомства о выделении средств на строительство: «Земельный участок мы уже подобрали и выделили — около 7 га. Коллеги просят нас поучаствовать в возведении объектов капитального строительства. Мы в определенной части точно примем участие. Это не будет такой масштабный проект, как в той же Чечне, речь не идет о создании какого-то филиала Российского университета спецназа. Будет объект именно для комфортного размещения сотрудников Росгвардии, чтобы техника была на правильном хранении. Проект движется, думаю, что его активная фаза наступит в следующем году»

Отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье» о строительстве новой базы Росгвардии в Воронеже, губернатор сообщил, что есть подтверждение федерального руководства ведомства о выделении средств на строительство: «Земельный участок мы уже подобрали и выделили — около 7 га. Коллеги просят нас поучаствовать в возведении объектов капитального строительства. Мы в определенной части точно примем участие. Это не будет такой масштабный проект, как в той же Чечне, речь не идет о создании какого-то филиала Российского университета спецназа. Будет объект именно для комфортного размещения сотрудников Росгвардии, чтобы техника была на правильном хранении. Проект движется, думаю, что его активная фаза наступит в следующем году»

Фото: Никита Пауков

Александр Гусев высказался и о тех СМИ, которые выступают с критикой правительства региона: «Мы только это приветствуем, если критика объективная, основанная на анализе. Только спасибо большое, что вы нам помогли, так сказать, на основе анализа выявить какие-то проблемы. Плохо, когда критика огульная — когда все плохо, что ни сделали — все плохо. Такую критику не воспринимаем. Я человек, воспитанный больше на цифрах, чем на буквах, поэтому без серьезной аналитики никаких решений не принимаю»

Александр Гусев высказался и о тех СМИ, которые выступают с критикой правительства региона: «Мы только это приветствуем, если критика объективная, основанная на анализе. Только спасибо большое, что вы нам помогли, так сказать, на основе анализа выявить какие-то проблемы. Плохо, когда критика огульная — когда все плохо, что ни сделали — все плохо. Такую критику не воспринимаем. Я человек, воспитанный больше на цифрах, чем на буквах, поэтому без серьезной аналитики никаких решений не принимаю»

Фото: Никита Пауков

Рассказывая о новых экономических условиях, господин Гусев прокомментировал необходимость разворота с запада на восток: «Наше задача — не советовать предприятиям, что покупать, а следить за тем, чтобы, покупая что-то в том же Китае, они развивали и собственные технологии»

Рассказывая о новых экономических условиях, господин Гусев прокомментировал необходимость разворота с запада на восток: «Наше задача — не советовать предприятиям, что покупать, а следить за тем, чтобы, покупая что-то в том же Китае, они развивали и собственные технологии»

Фото: Никита Пауков

«Их занавес простоит десятилетия, и нам это время терять нельзя»,— такими губернатор видит перспективы санкционной политики

«Их занавес простоит десятилетия, и нам это время терять нельзя»,— такими губернатор видит перспективы санкционной политики

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Некоторые журналисты выразили сомнения в готовности региона к различным диверсиям со стороны украинских военных. «Когда кажется, известно, что надо делать — креститься, тем более время подходящее»,— напомнил Александр Гусев. При этом он выразил уверенность в защищающей регион системе ПВО. «Мы не застрахованы от действий террористических и диверсионных групп. Но с коллегами из силового блока находимся в полном контакте»,— заверил глава региона

Некоторые журналисты выразили сомнения в готовности региона к различным диверсиям со стороны украинских военных. «Когда кажется, известно, что надо делать — креститься, тем более время подходящее»,— напомнил Александр Гусев. При этом он выразил уверенность в защищающей регион системе ПВО. «Мы не застрахованы от действий террористических и диверсионных групп. Но с коллегами из силового блока находимся в полном контакте»,— заверил глава региона

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Необходимость пересмотра программы капитального ремонта жилфонда области господин Гусев объяснил на примере семейного бюджета: «Вы же в семье не тратите в десять раз больше, чем зарабатываете? Иначе надо бежать в &quot;быстроденьги&quot;. Только в &quot;быстроденьги&quot; все дорого стоит»

Необходимость пересмотра программы капитального ремонта жилфонда области господин Гусев объяснил на примере семейного бюджета: «Вы же в семье не тратите в десять раз больше, чем зарабатываете? Иначе надо бежать в "быстроденьги". Только в "быстроденьги" все дорого стоит»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Александр Гусев назвал себя не сторонником «замыливания» неприятной или тревожной информации. «Если событие произошло, считаю, его надо комментировать. Или если есть вероятность того, что событие произойдет, его надо обозначать. Но с другой стороны, не надо создавать панического настроения. У людей и так настроения настороженные. Излишнее информирование о ситуации, которая не подтверждается оперативными данными, не нужно»,— считает губернатор

Александр Гусев назвал себя не сторонником «замыливания» неприятной или тревожной информации. «Если событие произошло, считаю, его надо комментировать. Или если есть вероятность того, что событие произойдет, его надо обозначать. Но с другой стороны, не надо создавать панического настроения. У людей и так настроения настороженные. Излишнее информирование о ситуации, которая не подтверждается оперативными данными, не нужно»,— считает губернатор

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По просьбе редактора портала 36on.ru Дениса Малеева губернатор оценил перспективы воронежского ФК «Факел» в борьбе за место в Российской премьер-лиге: «Шансы остаться в РПЛ неплохие. Думаю, команда сохранит место в зоне стыковых матчей. Уже известны две команды ФНЛ, которые напрямую выходят в дивизион выше, а вот две следом за ними — не такие сильные, думаю, с ними можно играть»

По просьбе редактора портала 36on.ru Дениса Малеева губернатор оценил перспективы воронежского ФК «Факел» в борьбе за место в Российской премьер-лиге: «Шансы остаться в РПЛ неплохие. Думаю, команда сохранит место в зоне стыковых матчей. Уже известны две команды ФНЛ, которые напрямую выходят в дивизион выше, а вот две следом за ними — не такие сильные, думаю, с ними можно играть»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Александр Гусев не согласился с мнением о том, что «строительное лобби» в Воронеже ведет себя безнаказанно: «Строительных чудес в городе достаточно много, но они все законные. Деятельность администрации города в этом плане считаю сбалансированной, никаких потаканий строителям нет и не будет»

Александр Гусев не согласился с мнением о том, что «строительное лобби» в Воронеже ведет себя безнаказанно: «Строительных чудес в городе достаточно много, но они все законные. Деятельность администрации города в этом плане считаю сбалансированной, никаких потаканий строителям нет и не будет»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Воронежцы — очень требовательные люди, и это правильно. Воронеж — центр макрорегиона, и некоторая столичность у нас должна быть. Но они и справедливые. Понимаем, что иногда какие-то моменты выплескиваются в критику, которая основывается на эмоциях, но люди видят и хорошее»,— уверен губернатор

«Воронежцы — очень требовательные люди, и это правильно. Воронеж — центр макрорегиона, и некоторая столичность у нас должна быть. Но они и справедливые. Понимаем, что иногда какие-то моменты выплескиваются в критику, которая основывается на эмоциях, но люди видят и хорошее»,— уверен губернатор

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«В последний год мы увидели, что воронежцы еще и все очень отзывчивые. Видим, как организована помощь бойцам в зоне СВО, как помогают приехавшим с Донбасса. Мы видим, как простые люди последнее отдают и делают это от души»,— отметил господин Гусев

«В последний год мы увидели, что воронежцы еще и все очень отзывчивые. Видим, как организована помощь бойцам в зоне СВО, как помогают приехавшим с Донбасса. Мы видим, как простые люди последнее отдают и делают это от души»,— отметил господин Гусев

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Александр Гусев не сомневается, что в результате СВО «мы победим, что все сложности преодолеем», но главное, на его взгляд, что люди уже начали меняться, выбирая моральные ценности вместо материальных: «Общество станет во многом другим»

Александр Гусев не сомневается, что в результате СВО «мы победим, что все сложности преодолеем», но главное, на его взгляд, что люди уже начали меняться, выбирая моральные ценности вместо материальных: «Общество станет во многом другим»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Но и после окончания спецоперации конфликт идеологий, по мнению господина Гусева, не прекратится: «То, что у нас будет поток информации, направленной на раскачивание общества, вы лучше меня знаете. Война информационная, за умы,— надолго. Важно не помогать этим недругам и стоять на объективных позициях»

Но и после окончания спецоперации конфликт идеологий, по мнению господина Гусева, не прекратится: «То, что у нас будет поток информации, направленной на раскачивание общества, вы лучше меня знаете. Война информационная, за умы,— надолго. Важно не помогать этим недругам и стоять на объективных позициях»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Главным итогом года спецоперации господин Гусев назвал перемены в общественном сознании: «Мы видим запрос на консолидацию, мы видим, как люди откликаются на необходимость, а часто это их желание, помогать, участвовать в жизни государства более активно. Готов к открытому диалогу, к вашим вопросам, критике, предложениям»

Фото: Никита Пауков

Отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье» о строительстве новой базы Росгвардии в Воронеже, губернатор сообщил, что есть подтверждение федерального руководства ведомства о выделении средств на строительство: «Земельный участок мы уже подобрали и выделили — около 7 га. Коллеги просят нас поучаствовать в возведении объектов капитального строительства. Мы в определенной части точно примем участие. Это не будет такой масштабный проект, как в той же Чечне, речь не идет о создании какого-то филиала Российского университета спецназа. Будет объект именно для комфортного размещения сотрудников Росгвардии, чтобы техника была на правильном хранении. Проект движется, думаю, что его активная фаза наступит в следующем году»

Фото: Никита Пауков

Александр Гусев высказался и о тех СМИ, которые выступают с критикой правительства региона: «Мы только это приветствуем, если критика объективная, основанная на анализе. Только спасибо большое, что вы нам помогли, так сказать, на основе анализа выявить какие-то проблемы. Плохо, когда критика огульная — когда все плохо, что ни сделали — все плохо. Такую критику не воспринимаем. Я человек, воспитанный больше на цифрах, чем на буквах, поэтому без серьезной аналитики никаких решений не принимаю»

Фото: Никита Пауков

Рассказывая о новых экономических условиях, господин Гусев прокомментировал необходимость разворота с запада на восток: «Наше задача — не советовать предприятиям, что покупать, а следить за тем, чтобы, покупая что-то в том же Китае, они развивали и собственные технологии»

Фото: Никита Пауков

«Их занавес простоит десятилетия, и нам это время терять нельзя»,— такими губернатор видит перспективы санкционной политики

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Некоторые журналисты выразили сомнения в готовности региона к различным диверсиям со стороны украинских военных. «Когда кажется, известно, что надо делать — креститься, тем более время подходящее»,— напомнил Александр Гусев. При этом он выразил уверенность в защищающей регион системе ПВО. «Мы не застрахованы от действий террористических и диверсионных групп. Но с коллегами из силового блока находимся в полном контакте»,— заверил глава региона

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Необходимость пересмотра программы капитального ремонта жилфонда области господин Гусев объяснил на примере семейного бюджета: «Вы же в семье не тратите в десять раз больше, чем зарабатываете? Иначе надо бежать в "быстроденьги". Только в "быстроденьги" все дорого стоит»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Александр Гусев назвал себя не сторонником «замыливания» неприятной или тревожной информации. «Если событие произошло, считаю, его надо комментировать. Или если есть вероятность того, что событие произойдет, его надо обозначать. Но с другой стороны, не надо создавать панического настроения. У людей и так настроения настороженные. Излишнее информирование о ситуации, которая не подтверждается оперативными данными, не нужно»,— считает губернатор

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По просьбе редактора портала 36on.ru Дениса Малеева губернатор оценил перспективы воронежского ФК «Факел» в борьбе за место в Российской премьер-лиге: «Шансы остаться в РПЛ неплохие. Думаю, команда сохранит место в зоне стыковых матчей. Уже известны две команды ФНЛ, которые напрямую выходят в дивизион выше, а вот две следом за ними — не такие сильные, думаю, с ними можно играть»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Александр Гусев не согласился с мнением о том, что «строительное лобби» в Воронеже ведет себя безнаказанно: «Строительных чудес в городе достаточно много, но они все законные. Деятельность администрации города в этом плане считаю сбалансированной, никаких потаканий строителям нет и не будет»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Воронежцы — очень требовательные люди, и это правильно. Воронеж — центр макрорегиона, и некоторая столичность у нас должна быть. Но они и справедливые. Понимаем, что иногда какие-то моменты выплескиваются в критику, которая основывается на эмоциях, но люди видят и хорошее»,— уверен губернатор

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«В последний год мы увидели, что воронежцы еще и все очень отзывчивые. Видим, как организована помощь бойцам в зоне СВО, как помогают приехавшим с Донбасса. Мы видим, как простые люди последнее отдают и делают это от души»,— отметил господин Гусев

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Александр Гусев не сомневается, что в результате СВО «мы победим, что все сложности преодолеем», но главное, на его взгляд, что люди уже начали меняться, выбирая моральные ценности вместо материальных: «Общество станет во многом другим»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Но и после окончания спецоперации конфликт идеологий, по мнению господина Гусева, не прекратится: «То, что у нас будет поток информации, направленной на раскачивание общества, вы лучше меня знаете. Война информационная, за умы,— надолго. Важно не помогать этим недругам и стоять на объективных позициях»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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