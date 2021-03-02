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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Центральный комитет КПРФ утвердил Андрея Рогатнева на посту первого секретаря воронежского отделения

Президиум Центрального комитета КПРФ единогласно утвердил Андрея Рогатнева на посту первого секретаря воронежского областного партийного отделения. Как рассказал “Ъ-Черноземье” господин Рогатнев, он получил доверенность на управление и заключение договоров.

ЦК утвердил нового первого секретаря 24 февраля через три дня после проведения 49-й отчетно-выборной конференции, по результатам которой и произошла смена руководства обкома. После того, как многолетний лидер воронежских коммунистов и вице-спикер облдумы Сергей Рудаков уступил пост, источники “Ъ-Черноземье” в региональной власти предположили, что его уход может привести к конфликту в воронежском отделении партии и даже к обжалованию итогов конференции. В разговоре с “Ъ-Черноземье” Андрей Рогатнев заметил, что если бы спорная ситуация была, то президиум ЦК КПРФ не утвердил бы его в должности.

Сергей Рудаков, отвечая на вопрос "Ъ-Черноземье" о том, сохранит ли он пост вице-спикера облдумы, признался, что не знает, что сказать. «Жизнь многогранна. Поживем — увидим. Я являюсь депутатом с 1994 года и видел разные повороты, развороты, откаты, прикаты. Поэтому нас этими должностями и их отсутствием не испугаешь», — пояснил господин Рудаков. Андрей Рогатнев заявил "Ъ-Черноземье", что не сомневается, что его коллега сохранит пост вице-спикера, хотя «решения крупнейшей политической партии прогнозировать сложно». Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов также выразил надежду на то, что законодатели облдумы с уважением отнесутся к Сергею Рудакова, «учитывая его заслуги и опыт».

Андрею Рогатневу 54 года. Он родился в Воронеже, где в 1991 году закончил местный педагогический институт, стал учителем истории и методистом по воспитательной работе. В 1999 году прошел курсы арбитражных управляющих, а в 2003-м получил квалификацию юриста в Российской академии госслужбы. Работал методистом, заместителем директора Дома пионеров и учащихся Железнодорожного района Воронежа; музыкальным редактором на радио; товароведом в известном городском универмаге «Утюжок»; помощником депутата Госдумы; в обкоме занимал пост второго секретаря.

Подробнее о политическом пути Сергея Рудакова и Андрея Рогатнева, в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев


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