Выборы губернатора Воронежской области пройдут 10 сентября

Депутаты воронежской областной думы утвердили официальную дату голосования на выборах губернатора в 2023 году. Выборы пройдут одним днем 10 сентября.

Как сообщает DeFacto, депутаты облдумы проголосовали за назначение даты единогласно, их решение вступило в силу «в день принятия».

В конце марта Александр Гусев, возглавляющий Воронежскую область с конца 2017 года, объявил о выдвижении на второй срок. Ему предстоит пройти процедуру внутрипартийного голосования в «Единой России». Конкурентами действующего главы региона на выборах в сентябре могут стать главы действующих партийных отделений парламентской оппозиции, среди которых есть два депутата Государственной думы. Эксперты называют разворачивающиеся события ожидаемыми.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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