Юбилей обкома отметился заявлением

В воронежском обкоме КПРФ произошел конфликт между управляющим его делами Михаилом Рукавицыным и первым секретарем, депутатом регионального парламента Андреем Рогатневым. Господин Рукавицын обвинил коллегу в покушении на убийство после того, как тот якобы нанес ему несколько ударов в здании обкома при свидетелях. Он подал в правоохранительные органы заявление о привлечении однопартийца к уголовной ответственности. Андрей Рогатнев отрицает обвинения и предполагает, что заявление господина Рукавицына призвано помешать КПРФ выставить сильного кандидата на сентябрьские выборы губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе Воронежского обкома КПРФ Андрею Рогатневу предстоит объясниться с правоохранителями

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Главе Воронежского обкома КПРФ Андрею Рогатневу предстоит объясниться с правоохранителями

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

74-летний депутат Нижнедевицкого райсовета Воронежской области от КПРФ, управляющий делами местного обкома и помощник депутата Государственной думы Сергея Гаврилова Михаил Рукавицын обратился в Следственный комитет России (СКР) и прокуратуру с заявлением о привлечении к уголовной ответственности своего однопартийца и первого секретаря местного обкома 56-летнего Андрея Рогатнева. Копия заявления от 15 марта, адресованного руководителю отдела СКР по Ленинскому району Константину Стурову и прокурору района Игорю Жусеву, есть в распоряжении «Ъ-Черноземье».

В правоохранительных ведомствах вчера не подтвердили «Ъ-Черноземье» получение документа.

Согласно обращению господин Рукавицын обвиняет главу обкома в нападении 11 марта в здании обкома. После торжественного заседания и концерта в честь 30-летия компартии, которые проходили в Доме культуры железнодорожников, Михаил Рукавицын вернулся в свой рабочий кабинет. Он утверждает, что в тот момент, когда он говорил по телефону с однопартийцем и зампредом облдумы Сергеем Рудаковым, в кабинет «буквально вломился» Андрей Рогатнев и спросил, с кем тот разговаривает.

«Узнав, что с Рудаковым, неожиданно для меня нанес сильный удар по шее, сопровождая эти действия словами: "Ты что, разговариваешь с моими врагами"»,— описывает события Михаил Рукавицын. По его словам, он возмутился поведением первого секретаря, но в ответ получил угрозы убийством. После этого, согласно тексту заявления, нападавший дважды ударил Михаила Рукавицына кулаком в область сердца: «Я подставил руку, чтобы хоть как-то защититься, но Рогатнев схватил за руку и резко ее крутанул, причинив телесные повреждения».

По утверждению заявителя, свидетелями произошедшего были бухгалтер Нина Иванова и первый секретарь Семилукского обкома Светлана Вертепова. Нападавший, как утверждает Михаил Рукавицын, продолжал при них выкручивать ему руку и угрожать убийством.

По его мнению, реальность намерений Андрея Рогатнева подтверждается тем, что он знал о состоянии здоровья пострадавшего. Господин Рукавицын является инвалидом второй группы, он перенес операцию на сердце. «Любой удар в область сердца мог привести к моей смерти»,— сказано в его заявлении.

После произошедшего он пришел домой, где почувствовал тошноту и головокружение, после чего напился таблеток от сердца и уснул. На следующий день он записался к врачу. Сотрудник областной клинической больницы, по словам Михаила Рукавицына, сказал, что ему повезло, так как он мог умереть еще и потому, что батарея, питающая сердечный клапан, требовала замены.

В конце заявления Михаил Рукавицын объяснил, что не сразу обратился в правоохранительные органы из-за плохого самочувствия. «Считаю, что поведение Рогатнева не только несовместимо с постами, которые он занимает, но и требует уголовного наказания. Прошу привлечь Рогатнева по ст. 105 УК РФ за покушение на убийство»,— говорится в конце заявления.

Андрей Рогатнев заверил «Ъ-Черноземье», что информация, изложенная в заявлении, не соответствует действительности: «Был разговор на повышенных тонах по вопросам партийного товарищества и взаимоподдержки, но никакого физического контакта не было. Это ложь. По всей видимости, она направлена на то, чтобы разогреть избирательную кампанию и помешать КПРФ выставить своего сильного кандидата на выборы губернатора».

Непосредственно о факте подачи заявления в органы парламентарий узнал от «Ъ-Черноземье» и отметил, что теперь будет защищаться в рамках закона. «Михаил Иванович, к сожалению, этим поступком явно перешел все границы партийного товарищества. Надеюсь, что правоохранительные органы разберутся в ситуации. Свою позицию я готов изложить и руководству КПРФ, и товарищам по обкому, в понедельник вопрос рассмотрим на заседании бюро»,— добавил Андрей Рогатнев.

Михаил Рукавицын не стал говорить с «Ъ-Черноземье», сославшись на плохое самочувствие. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в ответ на просьбу «Ъ-Черноземье» прокомментировать ситуацию сказал одно слово: «Увы».

Телефон Сергея Рудакова вчера был выключен.

В конце февраля 2021 года по результатам отчетно-выборной конференции Андрей Рогатнев был избран первым секретарем обкома вместо многолетнего лидера воронежских коммунистов и вице-спикера облдумы Сергея Рудакова. Тогда собеседники «Ъ-Черноземье» в региональной власти предполагали, что смена руководства может привести к конфликту в обкоме и даже к обжалованию итогов конференции. Однако президиум Центрального комитета КПРФ единогласно утвердил Андрея Рогатнева на посту первого секретаря. Господин Рудаков при этом сохранил пост вице-спикера облдумы.

Высокопоставленный источник «Ъ-Черноземье» в правительстве региона вчера сказал, что наслышан о «происшествии» в реготделении КПРФ, но отверг любую связь с грядущей выборной кампанией губернатора: «В данном случае выборы явно на руку фигуранту этой грустной истории, можно за ними попробовать прикрыться. Но кампания не началась в регионе еще ни теоретически, ни практически. Да и при всем уважении к Андрею Ивановичу, маломальскую конкуренцию главе региона он не сможет составить даже в теории».

Сергей Толмачев, Андрей Цветков