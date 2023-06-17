Соглашения на 251 млрд рублей подписала нижегородская делегация на ПМЭФ-2023

Делегация от Нижегородской области подписала 26 контрактов на общую сумму более 251 млрд руб. на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьер стенда Нижегородской области на XXVI Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Интерьер стенда Нижегородской области на XXVI Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Договоры заключены с инвесторами из химической, транспортной и логистической отраслей, сфер туризма и сельского хозяйства. В частности, подписаны соглашения с Объединенной металлургической компанией (ОМК) о развитии Выксы (24 млрд руб.), с АО «Аурат» — о строительстве в Дзержинске завода по производству коагулянтов (14 млрд руб.), с НПО «Красный Октябрь» и ООО «Альтум» — о запуске производств в особой экономической зоне «Кулибин» (5,75 млрд руб.).

Всего на ПМЭФ в этом году было заключено более 900 соглашений на 3,8 трлн руб. В их числе — 43 соглашения с представителями иностранных компаний. Участие в ПМЭФ-2023 приняли в общей сложности 17 тыс. человек из 130 стран.

Елена Ковалева