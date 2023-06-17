Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Соглашения на 251 млрд рублей подписала нижегородская делегация на ПМЭФ-2023

Делегация от Нижегородской области подписала 26 контрактов на общую сумму более 251 млрд руб. на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Интерьер стенда Нижегородской области на XXVI Петербургском международном экономическом форуме

Интерьер стенда Нижегородской области на XXVI Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Интерьер стенда Нижегородской области на XXVI Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Договоры заключены с инвесторами из химической, транспортной и логистической отраслей, сфер туризма и сельского хозяйства. В частности, подписаны соглашения с Объединенной металлургической компанией (ОМК) о развитии Выксы (24 млрд руб.), с АО «Аурат» — о строительстве в Дзержинске завода по производству коагулянтов (14 млрд руб.), с НПО «Красный Октябрь» и ООО «Альтум» — о запуске производств в особой экономической зоне «Кулибин» (5,75 млрд руб.).

Всего на ПМЭФ в этом году было заключено более 900 соглашений на 3,8 трлн руб. В их числе — 43 соглашения с представителями иностранных компаний. Участие в ПМЭФ-2023 приняли в общей сложности 17 тыс. человек из 130 стран.

Елена Ковалева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...