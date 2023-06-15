Два инвестора намерены построить заводы в Дзержинске за 5,8 млрд рублей

Губернатор Глеб Никитин заключил соглашения с НПО «Красный Октябрь» и ООО «Альтум». Обе компании намерены запустить производства в особой экономической зоне «Кулибин» в Дзержинске. Общий объем заявленных инвестиций составляет 5,75 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам первого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Красный октябрь» планирует построить завод по производству твердосплавного инструмента и технологической оснастки: резцов, пил, пластин для сверления. Инвестор ожидает, что предприятие сможет заместить до 75% текущего импорта. Объем инвестиций оценивается в 3,5 млрд руб.

«Альтум» планирует открыть производство металлоконструкций промышленного назначения — комплектов строительных лесов для работ на высоте при отделке фасадов. Вложения в этот проект составят 2,25 млрд руб.

Кроме того, на ПМЭФ было подписано соглашение о намерениях между Корпорацией развития Нижегородской области, ООО «Руссилика» (входит в ГК «Титан») и банком «Россия». Документ касается ранее анонсированного проекта строительства второй очереди завода по производству силикагелей и силиказолей. Объем инвестиций оценивается в 8 млрд руб. Теперь стороны договорились, что участие в финансировании проекта примет банк «Россия».

Анастасия Еремина