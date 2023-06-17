На ПМЭФ-2023 заключили более 900 соглашений на 3,8 трлн рублей

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году заключили более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн руб. В их числе — 43 соглашения с представителями иностранных компаний, сообщил Росконгресс, который является организатором форума.

Как уточнил на брифинге советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, соглашения заключили в том числе с компаниями из Италии и Испании. Какими именно, он не сказал. «Многие представители так называемых недружественных стран приехали под вывесками не своих компаний»,— утверждает господин Кобяков (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что участие в ПМЭФ-2023 приняли в общей сложности 17 тыс. человек из 130 стран.

Вчера, 16 июня, в пленарной сессии форума принял участие Владимир Путин. Он выступил с рядом социальных и экономических инициатив, в том числе объявил об индексации МРОТ и предложил освободить от проверок бизнес, не связанный с рисками для человека и окружающей среды.

Подробности — в материале «Ъ» «Саймсы с усами».

Лаура Кеффер