ОМК вложит 24 млрд рублей в развитие Выксы

Председатель совета директоров Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых и губернатор Нижегородской области в рамках ПМЭФ подписали соглашение о развитии Выксы, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За пять лет в крупные проекты на территории города инвестируют 24 млрд руб. Проекты будут реализованы в сфере коммунальной инфраструктуры, системы здравоохранения и жилищного фонда. Предусмотрено строительство новых дорог и создания общественных пространств.

Также планируется разработать проекты единого водозабора и реконструкции системы городского теплоснабжения. Проектную документацию профинансирует ОМК, что позволит Выксе участвовать в федеральных программах. Кроме того, запланирован проект южной подъездной автодороги к городу и реконструкции моста через реку Железницу. Для сотрудников Выксунского металлургического завода (ВМЗ) построят микрорайоны на 1,7 тыс. квартир.

«В целом перед нами стоит масштабная задача существенно повысить качество жизни выксунцев, создать прочный фундамент для нынешних и будущих поколений. Это важно и ответственно. Все задуманное планируем реализовать в намеченные сроки», — отметил господин Седых.

Благодаря ОМК Выкса сохраняет статус промышленного центра, добавил губернатор Глеб Никитин. «Все это синхронизируется с мероприятиями национальных проектов и федеральных программ и позволяя повышать привлекательность Выксы для жизни и работы на территории», — подытожил губернатор.

Владимир Зубарев