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Московский «Аурат» намерен построить завод в Дзержинске за 14 млрд рублей

Предприятие по производству коагулянтов и флокулянтов планирует построить в Дзержинске московское АО «Аурат». Объем вложений оценивается в 14 млрд руб. Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта подписали заместитель гендиректора Сергей Наумов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Коагулянты и флокулянты используются при очистке жидкостей, в том числе воды. Заявленная мощность производства составит 200 тыс. т продукта в год. Постепенно инвестор планирует расширить ассортимент, наладив выпуск до 300 тыс. т удобрений.

Ожидается, что на предприятии будет создано 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Анастасия Еремина

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