Гладков заявил об отсутствии диверсантов в Новой Таволжанке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что приграничное село Новая Таволжанка находится под контролем российских войск. По его словам, украинских войск там нет. Он также опубликовал видео, снятое возле храма Покрова Пресвятой Богородицы в Новой Таволжанке недалеко от улицы 9 Мая, которая находится примерно в 3 км от границы.

«Много жителей спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет. Много провокаций в последнее время по этому населенному пункту»,— написал губернатор в Telegram.

В 16:00 в Telegram-канале «РИА Новости» появилось видео: как утверждается, это свежий видеорепортаж из Новой Таволжанки. На видео корреспондент агентства говорит, что он находится на улице 9 Мая в Новой Таволжанке и что село контролируют российские военные.

При этом в Telegram-канале «Русский добровольческий корпус» (подразделение при ВСУ, в которое входят россияне) в 18:00 мск появилось видео, на котором командир корпуса говорит, что его подразделения удерживают Новую Таволжанку на протяжении семи дней. Где и когда записано видео, не ясно, поскольку оно записано в лесополосе, на фоне слышны выстрелы.

4 июня Минобороны сообщило, что «террористы» пытались проникнуть в Новую Таволжанку, но их «уничтожили ударами авиации и огнем артиллерии». 5 июня «Русский добровольческий корпус» заявил, что село находится под его контролем. Власти не могли заехать в Новую Таволжанку из-за обстрелов вплоть до вечера 5 июня. Тогда, по словам губернатора, в селе оставалось 100 жителей.

Анастасия Ларина