К Шебекино не пустили

Министерство обороны России сообщило о срыве попытки вторжения в Белгородскую область в районе города Шебекино. По данным ведомства, силы двух мотопехотных рот с танками трижды атаковали границу, но армия и погранслужба ФСБ не допустили прорыва, уничтожив более 30 боевиков и несколько боевых машин. Тем временем в Шебекинском округе в результате последних обстрелов ранения получили девять человек, а в окружном центре загорелось общежитие. В Белгородской области организовано несколько пунктов временного размещения для жителей Шебекино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время обстрела жители города прятались в подвалах

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Во время обстрела жители города прятались в подвалах

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В ночь на 1 июня Шебекинский городской округ Белгородской области находился под обстрелом со стороны Украины. Из «Града» обстреливался центр и окраины города Шебекино. Снаряд попал в жилой дом, из-за чего тот загорелся, осколки повредили еще несколько домов и административное здание.

Губернатор Вячеслав Гладков к девяти утра 1 июня сообщил о восьми раненых.

Он опроверг вторжение диверсантов в регион: «Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел».

До этого в Telegram-канале «Русского добровольческого корпуса» (РДК) появилась видеозапись, на которой его лидер Денис Капустин (известен под псевдонимом White Rex, внесен в реестр причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что корпус ведет бои на территории России и скоро покажется окраина Шебекино.

С утра массированный обстрел «Градами» продолжался. В округе ранение стопы получил один человек. В самом городе в результате обстрела начался пожар в здании общежития. В соцсетях появились видео, на которых видно огонь, охвативший крышу пятиэтажки. Шебекино осталось без света. В городе повреждено здание администрации. Заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев сообщил, что для восстановительных работ созданы аварийные бригады. Во второй половине дня в результате еще одного обстрела мужчина в шебекинском селе Новая Таволжанка получил осколочное ранение правого плеча. От попадания снаряда загорелся частный жилой дом, а взрывной волной посекло несколько соседних домовладений.

Со вчерашнего дня город покидают местные жители. В Белгородской области развернуто несколько пунктов временного размещения. Самый крупный расположен в спортивном комплексе «Белгород-Арена». Власти заявляли о его готовности принять более 1 тыс. человек. На данный момент спорткомплекс уже заполнен. Вчера в Воронежскую области перевезли 300 детей из Шебекинского городского округа, сегодня 200 семей с маленькими детьми отправятся в Пензу, а в субботу 600 человек поедут в Калугу и Ярославль.

В Telegram-каналах появилась информация, что во время вывоза людей из Шебекино под огонь попал автобус, из-за чего якобы погиб человек, а двое получили ранения. Губернатор Белгородской области заявил, что эта информация не подтвердилась: один из автобусов действительно получил повреждения в результате обстрела, но в нем никого не было.

В Министерстве обороны России заявили, что армия и пограничники ФСБ сорвали «новую попытку киевского режима провести террористический акт» в районе города Шебекино.

По данным ведомства, в районе трех часов утра «украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска Шебекино».

Как отметили в Минобороны, было отражено три атаки на территорию Белгородской области. «Армейской авиацией Западного военного округа нанесено 11 ударов по противнику. Ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелыми огнеметными системами нанесено 2 удара»,— говорится в сообщении ведомства. В нем также указано, что нарушений границы не допущено, а на приграничной территории Украины уничтожено более 30 «украинских террористов», 4 боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 1 пикап.

22 мая боевики РДК и «Легиона “Свобода России”» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) смогли проникнуть на территорию Грайворонского округа Белгородской области.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о ситуации в Шебекинском городском округе Владимиру Путину постоянно докладывают Минобороны, погранслужба ФСБ, МЧС и местные власти. После одного из докладов губернатора Вячеслава Гладкова было принято решение, что школьники из Шебекинского округа сдавать экзамены не будут. Сейчас власти прорабатывают механизм их поступления в вузы без экзаменов.

Сергей Толмачев, Воронеж