Росгвардию и ЧОПы привлекли к охране порядка в Шебекино после сообщений о мародерстве

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в приграничном Шебекино зафиксированы нарушения правопорядка. По его словам, такое поведение пресекается. Ранее жители города сообщали о случаях мародерства в эвакуированном городе.

«Есть нарушения правопорядка. Они пресекаются. Люди, которые это допустили, получат заслуженную меру наказания»,— написал губернатор в Telegram. «Конечно, город большой, охватить одновременно крайне сложно, но и полиция, и Росгвардия, и ЧОПы, и самооборона, и администрация — все стараются, чтобы сохранить все, что временно оставлено сейчас в Шебекино»,— добавил Вячеслав Гладков.

2 июня жители Шебекино в социальных сетях начали писать о случаях мародерства в городе. Жителей Шебекинского городского округа эвакуировали после проникновения в городской округ ДРГ, а также после участившихся обстрелов со стороны Украины. В тот же день Вячеслав Гладков сообщил, что для предотвращения мародерства в Шебекино усилили патрулирование улиц.

3 июня канал «Осторожно, новости» опубликовал видео, снятое в одном из ограбленных салонов сотовой связи в Шебекино. 5 июня главврач станции скорой помощи Белгородской области Алексей Жиров сообщил, что мародеры проникли на станцию скорой медицинской помощи в Шебекино: они искали наркотики или психотропные вещества, но ничего не нашли.

Впервые о случаях мародерства в приграничных населенных пунктах стало известно в январе 2023 года. В эфире Вячеслава Гладкова жительница приграничной Наумовки рассказала, что на протяжении нескольких ночей неизвестные на машине вскрывали дома эвакуировавшихся. В апреле на мародерство губернатору пожаловалась жительница Журавлевки.

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Анастасия Ларина