Гладков сообщил об отправке в ПВР более 6 тыс. жителей Шебекинского округа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 6 тыс. жителей Шебекинского округа. Их эвакуировали в связи с регулярными обстрелами со стороны Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Вячеслава Гладкова в Telegram Фото: Страница Вячеслава Гладкова в Telegram

«Сейчас в пунктах временного размещения находится более шести тысяч человек. Всего по области работает 47 ПВР в 10 округах и районах области. Сегодня приехал в один из ПВР города Белгорода посмотреть, как разместились жители, и поздравить их с Днем России»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он также упомянул недочеты в работе ПВР, включая формирование заявок, обеспечение товарами первой необходимости и лекарствами. Исправить ситуацию поручено министру социальной защиты населения Елене Батановой и министру здравоохранения региона Андрею Иконникову.

Обстрелы в граничащих с Украиной районах Белгородской области усилились за последние несколько недель. Жителей эвакуируют в ПВР, детей увозят в летние лагеря в регионы России. В сложившейся ситуации Вячеслав Гладков рекомендовал создавать «постоянные рабочие места» в каждом пункте временного размещения. Покинувшим свои жилые дома полагается единоразовая выплата по 10 тыс. руб.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян