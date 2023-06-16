Песков: фраза Путина «хрен им» не значит, что РФ отказывается от диалога по ядерным вооружениям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, Москва готова вести с Вашингтоном переговоры о контроле над ядерными вооружениями. Так он ответил на вопрос, не отказалась ли Россия от этих переговоров после фразы Владимира Путина «хрен им» на Петербургском международном экономическом форуме.

Владимир Путин на ПМЭФ сказал: «Они знают об этом (что ядерного оружия у РФ больше, чем у стран НАТО.— “Ъ”) и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по их сокращению. Хрен им, понимаете?»

«Россия готова вести переговоры (о контроле над ядерными вооружениями.— “Ъ”)»,— ответил его пресс-секретарь журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Владимир Путин 21 февраля заявил о приостановке Россией участия в ДСНВ. Официально срок его действия истекает в феврале 2026 года. В июне стало известно, что Вашингтон готов обсуждать продление ДСНВ.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Под кисло-сладким соусом».

Мария Федотова