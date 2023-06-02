США предложили России заключить новый договор после истечения срока ДСНВ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон предлагает Москве продлить Договор о контроле над вооружениями между РФ и США (ДСНВ). Об этом господин Салливан заявил на ежегодном собрании Национальной ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне. Договор стекает в 2026 году.

«Ни в интересах одной из наших стран начинать открытое соревнование в стратегических ядерных силах»,— сказал советник президента (цитата по Associated Press). «И вместо того, чтобы ждать разрешения всех наших двусторонних разногласий, Соединенные Штаты готовы уже сейчас привлечь Россию к управлению ядерными рисками и разработке соглашения на период после 2026 года»,— заявил Джейк Салливан на встрече Ассоциации по контролю над вооружениями.

США не нужно наращиваться свои ядерные силы, что превзойти своих конкурентов для успешного сдерживания, отметил он. «Заявляя о приостановке действия СНВ-3, Россия также публично обязалась придерживаться основных положений договора, указывая на потенциальную готовность продолжать ограничивать стратегические ядерные силы до 2026 года. Мы согласны»,— сказал господин Салливан (цитата по агентству Reuters).

«Мы обсудим важность сохранения того, что у нас осталось от ДСНВ»,— сообщил ранее журналистам один из американских чиновников (цитата по AFP). «Мы готовы сохранить эти ограничения, если Россия сделает это в течение срока действия договора, который истекает в феврале 2026 года. Конечно, 2026 год не так уж далек»,— отметил он. «И таким образом мы также подадим сигнал о том, что мы открыты для диалога, вы знаете, без каких-либо условий»,— сказал также чиновник.

Как отмечало AFP, Вашингтон хочет, чтобы две ведущие ядерные державы мира придерживались сути договора — ограничения для каждой в 1550 боеголовок. Также США в основе будущего механизма контроля над вооружениями будут проводить переговоры с Китаем о его быстро растущем ядерном арсенале.

1 июня Госдеп США объявил о прекращении передачи России информации о стратегических вооружениях в рамках ДСНВ. Заявления США по ДСНВ не заставят Россию изменить свою позицию, прокомментировали в российском посольстве. Президент Владимир Путин сообщил 21 февраля о приостановке Россией участия в ДСНВ. Официально срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года.

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Мария Федотова