Под кисло-сладким соусом

Власти РФ дали оценки заявлениям США о готовности начать с Москвой диалог о будущем контроля над ядерными вооружениями. Реакция получилась неоднородной. В Кремле инициативу Вашингтона назвали «важной и позитивной», добавив, что «Россия открыта к диалогу». В МИД РФ же заявили, что не увидели готовности США ради сохранения контроля над вооружениями отказаться от цели нанести России «стратегическое поражение», и предупредили, что перенести успешный опыт сотрудничества Москвы и Вашингтона в период холодной войны на сегодняшние реалии не получится.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В Кремле и МИДе прокомментировали нашумевшее пятничное выступление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, в котором тот заявил о готовности Вашингтона начать диалог с Москвой о будущем контроля над стратегическими вооружениями — без предусловий и вне зависимости от разногласий в других сферах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление представителя Белого дома «важным и позитивным». «Разумеется, мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам и затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога»,— сказал Дмитрий Песков в ходе брифинга в понедельник (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, «Россия открыта к диалогу» и считает его «чрезвычайно важным». «Но нужно сначала понять, как формулируется это предложение,— подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.— Потому что, конечно, в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявления в прессе очень сложно, тем более когда мы переживаем острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях».

Как ранее писал “Ъ”, США еще не формализовали свою инициативу о перезапуске диалога по контролю над вооружениями, то есть не передали России конкретные предложения на сей счет (см. “Ъ” от 3 июня). Из выступления же Джейка Салливана следует, что Белый дом заинтересован в начале консультаций о договоренностях, которые пришли бы на смену истекающему в начале 2026 года российско-американскому Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). При этом в Вашингтоне не считают нужным тянуть с такими переговорами до того момента, пока улучшатся переживающие глубокий кризис двусторонние отношения с Москвой, а предлагают действовать по принципу «мухи отдельно, котлеты отдельно». В администрации Джо Байдена полагают, что это может сработать, поскольку в период холодной войны США и СССР удавалось сотрудничать в сфере контроля над ядерными вооружениями, несмотря на острые разногласия в других областях, будь то по идеологии, обстановке в Европе, войнам во Вьетнаме и Афганистане.

Между тем в российском МИДе заявлению Джейка Салливана дали более негативную оценку. Первым на его выступление отреагировал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Это очевидная попытка преподнести позицию США в более привлекательном для международного сообщества виде, чем она на самом деле на сегодняшний день сформирована,— заявил господин Рябков журналистам в субботу (цитата по ТАСС).— Помимо всех этих лозунгов (о готовности к переговорам без предварительных условий и т. д.— “Ъ”) в ней содержится неоспоримый деструктивный заряд».

По мнению заместителя главы МИД РФ, США по-прежнему настроены на «сохранение и укрепление своего превосходства в некоторых сферах с претензией на полное доминирование, а также на дальнейший слом баланса интересов».

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Прокомментировала выступление Джейка Салливана и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, «ажиотаж» вокруг новой инициативы Белого дома «не совсем оправдан». «Каких-либо принципиально новых моментов, которые откликались бы на российские озабоченности и учитывали наши позиции, в них, по сути, нет,— заявила она.— Речь идет о все тех же по большому счету неоднократно озвученных призывах к России безотлагательно возобновить взаимодействие с США в области контроля над вооружениями, включая, в частности, выработку нового соглашения на замену ДСНВ, срок действия которого истекает в 2026 году. Возобновить, естественно, на американских условиях».

По словам Марии Захаровой, хотя Джейк Салливан и «попытался завернуть эти призывы в более яркую упаковку и даже обозначил некоторые "бонусы", которые, видимо, должны были сделать их привлекательнее для России», «в Вашингтоне упорно продолжают игнорировать причины, которые привели к нынешнему кризису на данном направлении». «Представители США продолжают делать вид, что этот кризис никак не связан с той откровенно враждебной к нам американской политикой, которая в конечном итоге приобрела законченную форму тотальной гибридной войны против нашей страны,— отметила представитель российского внешнеполитического ведомства и продолжила: — Мы не увидели никаких признаков того, что ради декларируемой Вашингтоном приверженности контролю над вооружениями США готовы отказаться от цели нанести нам "стратегическое поражение" и фактически добиться устранения России с международной арены как суверенного и полноправного политического игрока».

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Отстыковать» же практические аспекты контроля над ядерными вооружениями от общеполитического контекста, как это предложил сделать Джейк Салливан, по ее словам, «не получится». «Здесь ни у кого не должно быть никаких иллюзий. И не надо ссылаться на опыт холодной войны — с тех пор мы прошли через многие другие этапы и много чему научились, так что повторения прежних ошибок мы не допустим»,— подчеркнула Мария Захарова.

В МИД РФ призвали США и их союзников «наконец понять, что эпоха неоспоримого американского доминирования закончилась».

«Задача сейчас — осознать новые реалии и начать формировать основы более справедливой, сбалансированной и стрессоустойчивой международной системы, основанной на подлинном равноправии, инклюзивности и, главное, неделимости безопасности, а также учете интересов и озабоченностей всех без исключения государств»,— заключили в ведомстве, добавив, что важным элементом такой системы могли бы стать механизмы контроля над вооружениями и снижения стратегических рисков.

Елена Черненко