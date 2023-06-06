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Коммерсантъ FM
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Нефтегазовые доходы бюджета сократились за пять месяцев на 50%

По предварительным оценкам, за январь—май 2023 года бюджет получил доходы на 9,818 трлн руб. Это на 19% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. Расходы за этот период составили 13,229 трлн руб., что на 27% выше год к году. Как следует из данных Минфина, предварительный дефицит бюджета за пять месяцев составляет 3,411 трлн руб.

Ненефтегазовые доходы за период с января по май 2023 года увеличились по сравнению с прошлым годом на 9% — до 6,965 трлн руб. Нефтегазовые доходы за этот период, наоборот, упали — на 50% год к году, до 2,853 трлн руб.

В Минфине объяснили падение нефтегазовых доходов высоким прошлогодним показателем, снижением котировок цен на Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. При этом в Минфине отметили, что месячная динамика нефтегазовых доходов «выходит на стабильную траекторию» в соответствии с их базовым уровнем (8 трлн руб. в год).

В Минфине прогнозируют восстановление объема налоговых поступлений от нефтяного сектора в течение года — особенно во втором полугодии. Этому будут способствовать определение базы «нефтяных» налогов и ограничение дисконта на нефть.

«Месячная динамика исполнения расходов федерального бюджета постепенно выходит на нормальный уровень после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов»,— говорится в сообщении Минфина.

В мае 2023 года средняя цена нефти Urals составила $53,34 за баррель — в 1,48 раза ниже, чем в мае 2022 года ($78,81). В апреле Минфин предложил сократить топливный демпфер в два раза с июля 2023-го по июль 2024 года. В ведомстве считают, что это позволит экономить 30 млрд руб. ежемесячно.

Подробнее о ситуации — в материале «Нефтекомпании отпустили на лето».

Анастасия Ларина

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