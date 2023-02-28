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Коммерсантъ FM
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Moody's: власти России могут прибегнуть к монетарному финансированию бюджета

ВВП России сократится на 3% в 2023 году на фоне западных санкций, следует из среднесрочного прогноза по российской экономике международного рейтингового агентства Moody's. В агентстве полагают, что для стабилизации экономики правительство России будет прибегать к «неортодоксальной финансовой политике», в частности к монетарному финансированию бюджета (монетизации долга, когда ЦБ напрямую финансирует дефицит госбюджета), что, по мнению аналитиков агентства, может негативно сказаться на инфляции и макрофинансовой стабильности.

В материалах Moody's, которые приводит РБК, отмечается, что первоначальный прогноз по российской экономике на 2022 год о сокращении на 7% не оправдался. Однако агентство ожидает, что «рецессия в России углубится» под воздействием негативного влияния санкционных ограничений на российский экспорт.

Вследствие сокращения экспорта ухудшится и положительное сальдо платежного баланса, что, в свою очередь, приведет к ослаблению рубля. Санкции и разрыв экономических связей с западными странами, указывается в отчете, также окажут негативное влияние на долгосрочный потенциал роста экономики России, который до 2022 года Moody's оценивало в 1,6%.

Из прогноза рейтингового агентства следует, что ценовые ограничения на российскую нефть и нефтепродукты, введенные G7, Евросоюзом (ЕС) и Австралией, в будущем приведут к ухудшению доступа российской экономики к иностранной валюте. Если сокращение объемов добычи нефти превысит объявленные российским правительством 5% (500 тыс. баррелей в сутки), ВВП России может оказаться намного ниже базового прогноза Moody's. В агентстве ожидают сокращения профицита текущего счета России с 10,4% ВВП ($227 млрд) в 2022 году до 6% ВВП в 2023-м.

«По мере постепенной адаптации к санкционному климату реальный рост ВВП России, как мы ожидаем, вернется примерно к 1% в 2024 году. Есть свидетельства, что Россия сумела заместить некоторые подсанкционные товары, в том числе развивая отечественные альтернативы. Однако, скорее всего, это достигается ценой увеличения издержек и снижения качества»,— говорится в прогнозе Moody's.

На основе анализа данных китайской таможни и европейского статистического агентства Eurostat, Moody's утверждает, что Китай заменил России около 20% импорта из стран Евросоюза. При этом агентство не учитывало десятый пакет санкций, которым введены ограничения на экспорт из ЕС на сумму €11,4 млрд. Moody's отмечает, что базой для реэкспорта западных, в том числе европейских, товаров служат Турция и некоторые страны СНГ.

Агентство полагает, что дефицит федерального бюджета России в 2023 году составит 3,5% ВВП. «Несмотря на ослабление доходов правительство планирует увеличить расходы, главным образом на национальную безопасность и оборону. Сокращение расходов на другие направления, в частности инфраструктуру, усугубит воздействие международных санкций на потенциальный рост»,— считает Moody's.

«Мы оцениваем, что при ценах на Urals $50 за баррель ликвидная часть ФНБ (Фонда национального благосостояния.— "Ъ") будет исчерпана к 2027 году, если дефициты будут покрываться исключительно резервами»,— отмечает Moody's.

В более долгосрочной перспективе усилится зависимость бюджета России от банковского сектора, ожидает агентство. «У банков есть существенные ресурсы по дополнительному фондированию правительства, поскольку в их активах только 9,6% приходится на госдолг»,— пишет Moody's. При этом большие заимствования у кредитных организаций приведут к увеличению «процентного бремени государства».

Согласно сентябрьским оценкам Минэкономразвития, ВВП в 2023 году сократится на 0,8%. В январе Банк России опубликовал результаты опроса аналитиков, которые спрогнозировали снижение ВВП в текущем году на 1,5%. Международный валютный фонд ожидает, что в текущем году экономика России вырастет на 0,3%.

О том, как Всемирный банк оценивает динамику ВВП РФ,— в материале «Ъ» «Определенно ничего хорошего».

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