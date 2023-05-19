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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Потанин и Алекперов предложили купить контрольную долю в «Яндексе»

По информации агентства Bloomberg, «Яндекс» получил от миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова предложение о покупке контрольного пакета акций компании. Как отмечает агентство, российские активы компании оцениваются примерно в $7 млрд.

Источники Bloomberg утверждают, что правление расположенной в Нидерландах материнской компании Yandex N.V. обсудит это предложение на следующей неделе, во время встречи в Дубае. При этом собеседники агентства допустили, что окончательное решение может быть принято не на заседании. Представители всех трех сторон от комментариев отказались.

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