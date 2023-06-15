Песков отрицает обсуждение закона о покупке иностранных активов по бросовой цене

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе тайным указом поручил правительству разработать законопроект, который позволил бы по ценам ниже себестоимости национализировать активы «непослушных» западных компаний, сообщила газета Financial Times со ссылкой на секретный указ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг содержание материала газеты.

По данным Financial Times, закон, о котором говорится в тайном поручении, позволил бы российским властям покупать западные активы со «значительной скидкой» и продавать их с прибылью. При этом приобрести западный бизнес могли бы только российские компании без иностранных акционеров, а также компании, из которых выходят иностранные акционеры. По информации газеты, таким образом в Кремле хотят наказывать нелояльные западные компании и поощрять те, что играют по российским законам.

В комментарии FT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России «приветствуют» западных инвесторов. При этом он отметил, что ситуация совсем иная, если компания не платит зарплаты или решила покинуть страну. «Мы прощаемся с этими компаниями. И что мы будем делать с их активами после этого — это наше дело»,— ответил он. Сегодня, 15 июня, у Дмитрия Пескова спросили на брифинге, верна ли изложенная газетой информация. «Нет. Это не соответствует действительности»,— заявил он.

По данным источников издания, за ограничения в ответ на уход тысяч западных компаний из России была глава Центробанка Эльвира Набиуллина из-за опасений, что отток иностранного капитала может ослабить рубль и ограничить возможности российских инвесторов. При этом ранее сегодня на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) Эльвира Набиуллина заявила, что детали процесса выкупа иностранных активов обсуждаются, однако окончательное решение по этой процедуре пока не принято.

При этом, по словам источников, иная позиция у министра финансов Антона Силуанова, который считает, что уход западных компаний можно использовать для увеличения доходов в бюджет.

Согласно тайному указу Владимира Путина, новые владельцы западных компаний должны размещать 20% активов на российском фондовом рынке. Как указывает газета, по мнению Эльвиры Набиуллиной, это позволит предоставить российским инвесторам больше возможностей для размещения своих денег.

Несколько иностранных бизнесменов, которые планируют покинуть российский рынок, рассказали изданию, что ожидают дальнейшую национализацию своего бизнеса. Один из них полагает, что сильнее пострадают сырьевые компании. По его мнению, в текущих условиях российские власти ищут новые возможности использовать доходы от экспорта для бюджета. По его словам, технологические компании пострадают меньше, потому что ими «трудно управлять». Высокопоставленный западный бизнесмен в Москве считает, что эти меры продиктованы желанием властей не допустить уход инвесторов уходили: по его словам, эти меры должны сделать уход бизнеса еще менее привлекательным.

В сентябре 2022 года Владимир Путин подписал указ, запрещающий компаниям из «недружественных» стран самостоятельно распоряжаться долями в российских компаниях. Такие сделки одобряет специальная правительственная комиссия. В декабре эта комиссия озвучила условия, которые должны быть выполнены для одобрения продажи российских активов «недружественными» лицами. Среди требований — предоставление дисконта к независимой оценке рыночной стоимости не менее 50%, а также рассрочка на один-два года. В качестве альтернативы или дополнения «недружественные» бизнесмены могут добровольно внести в бюджет не менее 10% сделки.

По информации FT, российские власти обсуждают вопрос национализации всех западных компаний с февраля 2022 года, однако прибегали к этому механизму редко, например, в ситуации с «дочками» финской Fortum и немецкой Uniper, которые были национализированы в апреле этого года.

Анастасия Ларина